زعيم قبرص الرومية يُطلع تسيبراس على مستجدات مفاوضات قبرص

نيقوسيا - الأناضول – يعتزم زعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، لقاء رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لإطلاعه على آخر تطورات المفاوضات المتعلقة بقضية قبرص.

وقال المتحدث باسم إدارة قبرص الرومية نيكوس كريستودوليديس، عبر حسابه على تويتر إن أناستاسيادس سيلتقي تسيبراس يوم الأربعاء المقبل في العاصمة اليونانية أثينا.

وأوضح كريستودوليديس أن أناستاسيادس سيطلع رئيس الوزراء اليوناني خلال اللقاء، على ما تم خلال المفاوضات التي تمت بينه وبين رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي في مدينة مدينة “مونت بيليرين” السويسرية، في الفترة 7-11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان زعيما قبرص قررا استئناف المفاوضات بينهما يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري في مدينة جنيف السويسرية.