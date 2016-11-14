شلّح يصل القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

غزة - الأناضول – أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، أن أمينها العام، رمضان شلّح، وصل الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.

وقالت الحركة في بيان،” وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، على رأس وفد يضم عدداً من قيادات الحركة في الداخل والخارج، وذلك بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني والعلاقة مع الشقيقة مصر”.

وأكدت الحركة أن موضوع معبر رفح، وتسهيل حركة المواطنين في قطاع غزة، يتصدر جدول أعمال الزيارة.

كما ستناقش الحركة، وفق البيان، “جهود رأب الصدع داخل البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات والاستحقاقات التي تفرضها المرحلة”.

وأعلن شلّح، في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس″ (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية).

وكانت الحركة قالت في وقت سابق إنها تلقت دعوة رسمية من مصر لمناقشة المبادرة التي رحبت بها فصائل وقوى فلسطينية.