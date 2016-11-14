الدنمارك: إعدام 300 ألف بيضة واردة من مزرعة ألمانية تفشت بها انفلونزا الطيور

كوبنهاغن- د ب أ- صرح متحدث باسم هيئة الرقابة على المواد الغذائية في الدنمارك، لوكالة الأنباء الألمانية، الاثنين أن من المنتظر إعدام مئات الالاف من البيض الوارد من مزرعة ألمانية تفشت بها انفلونزا الطيور.

يذكر أنه ثبت وجود فيروس من نوع (إتش5 إن 8) المنتشر حاليا والذي يتسم بقوة عدواه، داخل المزرعة الواقعة في ولاية شلزفيج هولشتاين الألمانية، وعلى إثر ذلك تم إعدام كل الطيور الموجودة داخل المزرعة والبالغ عددها 30 ألف دجاجة.

وكانت 300 ألف بيضة مخصبة وردت من المزرعة الألمانية، في وقت سابق إلى مزرعة في مدينة بايكه الدنماركية، وقال المتحدث باسم هيئة الرقابة على المواد الغذائية إن هذه الكمية لم يتم فحصها: “لكننا سنعدمها احترازيا”، ولفت إلى أن من المنتظر التخلص من إجمالي كمية البيض في موعد أقصاه الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيروس لم يثبت وجوده في الدنمارك حتى الآن سوى في بعض البط البري النافق، وقد دعت السلطات أصحاب المزارع إلى الإبقاء على طيورهم بقدر المستطاع داخل الحظائر أو في مكان مسقوف.