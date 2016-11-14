رفع العلم الفلسطيني على سارية بطول 60 مترا شمال الضفة الغربية

طولكرم- الأناضول- رفعت مؤسسات حكومية وخاصة، العلم الفلسطيني على أطول سارية في فلسطين، الاثنين، في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال حاتم الحافي، صاحب الفكرة، ومدير مركز دار الفنون والتراث (غير حكومي)، إن ارتفاع السارية يصل لستين متراً، في حين بلغ مسطح العلم 384 مترا (بطول 16 مترا وعرض 24).

وأشار الحافي في حديث مع وكالة الأناضول، إلى أن الفكرة تهدف لرفع العلم على أطول سارية، بالقرب من الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، غرب طولكرم، ليشاهده الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وأضاف: “الفعالية جاءت بتمويل من أحد الفلسطينيين المغتربين، ومن بلدية طولكرم والغرفة التجارية بالمدينة”.

ونظّمت الجهات الراعية للمناسبة، مسيرة احتفالية، شاركت به فرق فنية وكشفية من دوّار ثابث ثابت، وسط طولكرم باتجاه منطقة الجدار الفاصل غرب المدينة، حيث تقام السارية.