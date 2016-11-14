كوبلر يحذر من تصعيد عسكري وفرض حلول خارجية على الليبيين

القاهرة- الأناضول- حذَّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الاثنين، من خطورة التصعيد العسكري في البلاد ومحاولة فرض حلول خارجية على الليبيين.

وفي تصريحات للصحفيين عقب لقائه، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الاثنين، بالقاهرة، قال “كوبلر” إن “الحوار السياسي هو أساس حل الأزمة الليبية ويجب تجنب أي تصعيد عسكري”.

ودعا جميع الأطراف، إلى الجلوس على مائدة واحدة لمناقشة جميع القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي فيما يخص الأزمة الليبية.

كوبلر، أكد أيضًا على “ضرورة احترام رغبة الليبيين وعدم فرض حلول عليهم من الخارج”، محذرًا من أن “قيام المجتمع الدولي بفرض حلول خارجية عليهم سيقابل بالرفض، ومن خطورة التصعيد العسكري”.

ورحب بتعيين الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، مبعوث عربي إلى ليبيا، موضحا أن “الجمالي” على دراية كاملة بالأوضاع في البلاد خاصة وأن تونس من دول الجوار الليبي.

وفي بيان للجامعة العربية، وصل الأناضول نسخة منه، أكد أبو الغيط على “أهمية تضافر وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لتسوية الأزمة الليبية وفق اتفاق الصخيرات”.

ووصل كوبلر القاهرة، مساء الأحد، قادمًا من أبو ظبي في زيارة لمصر تستغرق يومًا واحدًا، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل استكمال تنفيذ الأطراف في ليبيا لاتفاق الصخيرات.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة “الصخيرات” المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015.

وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/ آذار 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.