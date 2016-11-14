إقالة مدير أيام قرطاج السينمائية بعد انتقاده وزير الشؤون الثقافية التونسي

تونس ـ أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان الاثنين إنها أقالت مدير أيام قرطاج السينمائية، إبراهيم لطيف، ودعت الهيئة المدير لتقديم التقريرين المالي والأدبي للدورة إلى الوزارة.

وقد حل إبراهيم لطيف مساء الأحد ضيفا على قناة “الحوار التونسي” الخاصة، وانتقد بشدة أداء وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال دورة أيام قرطاج السينمائية الأخيرة والتي انقضى أسبوع على اختتامها.

يذكر أنه وجهت للطيف أيضا عدة انتقادات بسبب سوء إدارته المالية وسوء تنظيم المهرجان الثقافي.

فعلى غرار المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه عديد النقاد والفنانين الذين حضروا دورة هذا العام انتقادات تتعلق بالتنظيم خاصة في حفلي الافتتاح والختام حيث تعرض ضيوف إلى سوء استقبال وإقامة من بينهم الممثلة الجزائرية بهية راشدي والممثل المصري جميل راتب.

ويعد مهرجان قرطاج السينمائي الأعرق في أفريقيا والذي تأسس عام 1966 وقد صار مناسبة سنوية بعد أن كان يقام كل عامين.