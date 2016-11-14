مشيعو محمود عبد العزيز يتسابقون لالتقاط سيلفي مع نجليه

القاهرة ـ تدخلت الأجهزة الأمنية والحراسات الخاصة “بودي غارد” لإنقاذ نجلي الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز من الزحام ولقطات السيلفي التي أرادها المشيعون من أبناء الإسكندرية.

جاء هذا بعد أن فقد نجل الفنان الراحل، محمد، وعيه بسبب الزحام مما دفع كريم عبد العزيز، للصراخ طالبًا من المحتشدين باحترام الموتى، وحزنهم الشديد على والده، رافضًا الكلام.

وقام عدد من “البودي غاردات” والشرطة بالالتفاف حولهم. وخرج كريم وشقيقه محمد وعدد من الفنانين، في حراسة الشرطة من مقابر أم حبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، عقب احتشاد العشرات من الأهالي حولهم في محاولة لالتقاط الصور معهم، بعد دفن جثمان الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمقابر الأسرة.