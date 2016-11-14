أردوغان يخطب فتاة مغربيّة لفنان تركي عبر “فيس تايم”

إسطنبول ـ استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامج “فيس تايم” ليطلب يد فتاة مغربية للفنان التركي المشهور مراد يلدرم.

ووفقاً لصحيفة “خبر تورك”، فقد قابل أردوغان وزوجته الفنان التركي يلدرم وبصحبته فتاة مغربية اسمها إيمان الباني، وهي وصيفة ملكة جمال العرب 2006، حيث اتصلت الفتاة المغربية بأهلها عبر “فيس تايم” ليتحدثوا مع الرئيس التركيّ الذي قام بدوره بطلب يدها للفنان يلدرم المعروف باسم أمير.

وأبدت عائلة الفتاة المغربية رداً إيجابياً حيال طلب أردوغان، غير ان الصحيفة لم تُشِرْ إلى تاريخ أو مكان لقاء الحبيبين بالرئيس التركي وقرينته.

والباني هي ملكة جمال المغرب عام 2005، وظهرت في إعلان مصري قبل أن تأتي إلى إسطنبول للعمل في مجال الإعلانات والدراما.

يذكر ان اردوغان استخدم برنامج “فيس تايم” قبل 4 أشهر ليخاطب الشعب التركي، للنزول إلى الشارع ومواجهة الانقلاب الذي باء بالفشل بعد ذلك.