معنى الشامة إذا تواجدت في 5 أماكن من الجسم

القاهرة ـ لدى كلّ شخص شامّة فريدة، على الخدين، القدمين، فوق الشفاه، بين الحاجبين… كلها علامات تميّز الفرد! ولكلّ شامة معنى مختلف، إليكم أبرزها:

الشامة على عظمة الخدّ: تعني أنّ صاحب هذه الشامة قويّ في العمل وحظّه جيّد مالياً.

الشامة على القدم: الفرد الذي يتمتّع بهذه الشامة يحبّ السفر وخوض المغامرات الجديدة، كما أنّه صاحب شعبيّة كبيرة في مكان عمله ولديه شخصية قيادية.

الشامة بين الحاجبين: ترتبط هذه الشامة بالتطوّر المهنيّ وتعني أنّ صاحبها يسعى دائماً إلى الاستقرار في الحياة المهنية.

الشامّة على راحة اليدّ: تعني أنّ صاحبها لن يواجه أيّ مشاكل ماليّة.

الشامة على الشفّة العليا: تدل هذه الشامة على أنّ صاحبها يميل إلى الدلع في حياته اليوميّة.