اشتباكات بين الشرطة ومهاجرين على الحدود بين صربيا وكرواتيا

سيد (صربيا) ـ توفارنيك (كرواتيا) ـ رويترز – ا شتبكت مجموعة من المهاجرين مع الشرطة اليوم الاثنين أثناء محاولتهم دخول كرواتيا من صربيا لمواصلة طريقهم صوب غرب أوروبا.

وقال شهود من رويترز إن نحو مئة مهاجر اخترقوا الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الصربية وحاولوا دخول كرواتيا عبر الحقول لكن قوات شرطة من البلدين أوقفتهم وأحاطت بهم في الأرض الحرام.

ووفقا لوسائل إعلام فإن المهاجرين ومعظمهم من أفغانستان وباكستان ساروا لمدة يومين على الطريق السريع على بعد نحو 125 كيلومترا من العاصمة الصربية بلجراد ووصلوا منطقة الحدود مساء أمس الأحد.

وقال المهاجرون إنهم لا يريدون العودة لمراكز الاستقبال في صربيا وشكوا من أوضاع المعيشة وطالبوا بالسماح لهم بالعبور بحرية إلى غرب أوروبا.

وقال وزير داخلية كرواتيا فلاهو أوريبيتش إن كرواتيا لن تسمح بدخول المهاجرين إليها بشكل غير مشروع.

وقال وزير الداخلية الصربي نيبويسكا ستيفانوفيتش إن بلاده لن تسمح للمهاجرين بإغلاق الطرق السريعة والمعابر الحدودية للعبور “إلى دولة أخرى لن تستقبلهم”.

ووفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن نحو 6400 مهاجر من دول مثل سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان مسجلون في صربيا لكن منظمات محلية غير حكومة تقول إن الرقم أقرب إلى عشرة آلاف.