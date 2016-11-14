وزراة الدفاع الروسية تعلن سقوط مقاتلة قرب الساحل السوري





إسطنبول ـ الأناضول ـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، سقوط مقاتلة من طراز “ميغ 29 كوبر”، تابعة لسلاحها الجوي، قرب الساحل السوري.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، نقلته قناة روسيا على موقعها الرسمي، إن الطائرة سقطت في البحر قرب حاملة الطائرات “أميرال كوزنيتسوف”، لدى تنفيذها طلعة تدريبية.

وأضافت الوزارة أن “الطيار قفز بنجاح بالمظلة”، فيما لم تذكر مزيداً من التفاصيل عن انتشاله من عدمه.

وأشار البيان، إلى أن “الطائرة المنكوبة كانت خلال التدريب في سرب مكون من 3 طائرات”.

“ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت توجد على متن الأميرال كوزنيتسوف خلال رحلته إلى سوريا، 4 طائرات من طراز ميغ 29 كوبر ذات المقعد الواحد، وطائرتين من نفس الطراز بمقعدين”، حسب البيان.

وبدأت روسيا مهاجمة مدن سورية منذ نهاية سبتمبر/أيلول 2015، وتقول إن تدخلها يهدف لضرب مراكز تنظيم “داعش” الإرهابي.

في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية تستهدف مجاميع مناهضة للأسد، ولا علاقة لها بالتنظيم.