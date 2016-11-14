في رسالة إلى الأمم المتحدة… 11 دولة عربية تتهم إيران بدعم “الإرهاب”

بروكسل ـ الأناضول ـ أعلنت منظمة دولية تلقي الأمم المتحدة رسالة من عدة دول عربية تتهم إيران بـ “نشر العدوان في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية”.

وقالت منظمة مراقبة أداء الأمم المتحدة (UN Watch) التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في بيان صحفي اليوم الإثنين: “إن 11 دولة عربية وجهت إلى الأمم المتحدة رسالة تتهم فيها إيران بأنها دولة ترعى الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بأكمله، وأنها مستمرة منذ توقيع الاتفاق النووي، في نشر العدوان في المنطقة وفي دعم الجماعات الإرهابية”.

وأضافت المنظمة، أن “الرسالة التي تلقتها الأمم المتحدة الجمعة الماضية، وقعها سفراء الأمم المتحدة في كل من البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، قطر، السعودية، السودان، الإمارات، واليمن”.

وأفاد البيان، أن “رسالة الدول العربية تدق ناقوس الخطر محذرة من مساعي إيران من خلال شخصيات سياسية ودينية، لتصدير ثورتها إلى دول أخرى”.

وبحسب الرسالة التي نشرها موقع “منظمة مراقبة الأمم المتحدة” على الإنترنت: “وجهت الدول العربية الاتهام لإيران برعاية تمدد الإرهاب من حزب الله في لبنان وسوريا، إلى الحوثيين في اليمن، وجماعات وخلايا إرهابية في مملكة البحرين، والعراق، والسعودية والكويت وأماكن أخرى (لم تذكرها)”.

وأعرب سفراء الدول العربية عن “شعورهم العميق بالإحباط إزاء سياسات إيران الإقليمية التوسعية، وانتهاكاتها الصارخة لمبدأ السيادة والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدور السلبي الذي تلعبه في التوتر وعدم الاستقرار في منطقتنا”، حسب الرسالة.