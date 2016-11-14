رداً على “هيومن رايتس ووتش”.. أكراد العراق ينفون وجود خطة “استراتيجية” لتدمير منازل العرب





أربيل- رويترز- نفت السلطات الكردية العراقية اليوم الاثنين أن تدمير منازل لعرب في مناطق تمت استعادتها من تنظيم “الدولة الإسلامية” كان جزءاً من خطة استراتيجية.

جاءت التصريحات ردا على تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” جاء فيه أن المقاتلين الأكراد العراقيين الذين يحاربون المتشددين في شمال العراق دمروا بشكل غير قانوني منازل عرب في عشرات البلدات والقرى فيما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقال دندار زيباري رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق لـ “رويترز″ إنه لم تكن هناك أي نية استراتيجية لتدمير المنازل.

وأضاف أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان قد تدمر عقارا إذا تأكدت من وجود عبوات ناسفة به، وإن تدمير المنزل يكون الخيار الأخير الممكن عندما يصعب تفكيك العبوة الناسفة.

ورد زيباري على تقرير “هيومن رايتس ووتش” أمس الأحد، لكنه قال إنه كان يريد توضيح موقف حكومة كردستان.