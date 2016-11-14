النائب العربي احمد الطيبي يرفع أذان المغرب خلال جلسة الكنيست احتجاجا على منعه Nov 14, 2016 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - فيديو
تحية اجلال واكبار لهذا الموقف الذي يعبر عن تحدي مرفوع الهامة باكبار وسط المؤسسة التشريعية ، عقل المجتمع لكيان دولة ” اسراءيل” ، تحية اجلال واكبار لممثل مجتمع عرب فلسطين في ” كنيست ” / برلمان آخر دولة استعمارية على وجه البسيطة ، المناضل / أحمد الطيبي ، تحد يحمل المعنى الكبير في وجه ممثلي البرلمان ( حتى وإن لم يكن بكامل اعضاءه ، إلا أنه سجل في المحاضر وأثبت إدانة قرار دولة الاحتلال الغير شرعي) بعد القرار الوزاري الذي صدر عن دولة الاحتلال بمنع رفع الأذان في الجوامع لإقامة الصلاة. إنه تسجيل موقف بالصوت المبدئي تعبيرا ، كما ذكر السيد/ الطيبي ، أن المجتمع الفلسطيني يحترم كافة الديانات والطوائف بطقوسها ومراسم إجراءات الصلاة وتعبيراتها.
تحية من القلب للسيد/ الطيبي وشعبنا الفلسطيني البطل الصامد تحت هيمنة آخر استعمار في العالم.
*تحية الى البطل الطيبي
وتحية الى القائمة المشتركة العربية الأبطال.
بارك الله فيهم ونصرهم على الصهاينة
المجرمين (قاتلهم الله).
سلام