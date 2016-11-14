 إسرائيل تبلغ عن تفشي سلالة “إتش5 إن8″ من انفلونزا الطيور في مزرعة





باريس- رويترز- قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الاثنين إن إسرائيل أبلغت عن تقشي سلالة (إتش5إن8) شديدة العدوى من فيروس انفلونزا الطيور في مزرعة، وهي حالة ترجع على الأرجح إلى الطيور البرية المهاجرة من أوروبا.

وقالت المنظمة، مستشهدة بمعلومات من السلطات الإسرائيلية، إن التفشي حدث في مزرعة حفتسي باه في منطقة هتسافون الشمالية، وأدى إلى نفوق 1500 طائر من بين 34500 في المزرعة.

وأضافت “إسرائيل تقع على طريق هجرة الطيور البرية الآتية من أوروبا إلى أفريقيا. الهجرة مستمرة وهذه السلالة من الفيروس ربما وصلت من أوروبا مع الطيور المهاجرة”.

وأبلغ العديد من الدول الأوروبية عن ظهور حالات إصابة بالسلالة (إتش5إن8) من انفلونزا الطيور، وأمر بعضها بإبقاء الطيور في أماكن مغلقة لتجنب انتشار المرض.