﻿انزعاج شيعي من تصريحات مستشار ترامب بخصوص استرضاء تركيا

بغداد ـ «القدس العربي»: سادت حالة من الانزعاج والانتقاد في الأوساط الشيعية في العراق بعد نشر تصريحات المستشار الأمني للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والتي أكد فيها أن تركيا مصدر الاستقرار في المنطقة، داعياً إلى جعلها ضمن الأولويات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وضجت الحسابات العراقية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي بردود الأفعال الشيعية الغاضبة من تصريحات المسؤول الأمريكي والتي رأت أنها تمثل انقلابا صادما في الموقف الأمريكي الذي كأن بدأ للتو بتفهم الدور التركي الواضح في «دعم وتقوية الحركات الوهابية والتكفيرية»، على حد تعبير مدونين شيعة.

وفي تعليق مطول على حساب «روداو» في موقع «فيسبوك» رأى القيادي في كتائب الإمام المنضوية ضمن الحشد الشعبي هادي المكصوصي أن التصريحات الأمريكية بخصوص إعادة الاهتمام بتركيا ودعمها باعتبارها صديقا وحليفا هو رد فعل واضح من أمريكا على خلفية الانتصارات التي تحققها التشكيلات الشيعية في معركة الموصل.

وأضاف المكصوصي أن التصريحات تحاول إرسال تحذير أمريكي إلى الفصائل الشيعية من مغبة الصدام مع القوات التركية المتواجدة في منطقة بعشيقة في محافظة نينوى في شمال العراق، محذراً من عدم انصياعهم لهذه التحذيرات واستمرارهم إلى أن تحين الفرص لتلقين القوات التركية درساً قاسياً لقيامها بتجاوز الحدود العراقية، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته اعتبر المعمم الشيعي باقر الطالقاني أن الكثير من العراقيين استعجلوا بإظهار الفرح بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأن الرسائل الأولية لهذا الشخص تبدو غير مطمئنة، مبيناً أن تصريحات مستشاره الأمني ستكون ذات عواقب وخيمة إذا ما تمت ترجمتها إلى أفعال خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الطالقاني في منشور له على حساب «الحشد المقدس» أن مستشار ترامب يستخف بقلوب ومشاعر الملايين وهو يعلن دعمه لإجراءات أردوغان الوحشية في قمع الانتفاضة التي قام بها الشعب التركي في تموز/يوليو الماضي، داعياً إلى موقف حكومي عراقي من هذه التصريحات.

إلى ذلك قال المدون عقيل مسلم الطريحي في تعليقة على حساب «هانفجتون بوست» في «فيسبوك» إن هذه التصريحات من مستشار مقرب للإدارة الأمريكية الجديدة قد تجعلنا نستشعر خسارة نظام أوباما الذي كان أكثر حزماً وجدية مع المطامع التركية في المنطقة.

واستغرب الطريحي من اعتبار تركيا الحليف الأهم لأمريكا وتناسي أن العراق لعب دوراً محورياً في الحرب على الإرهاب، معتبراً أن هذا الكلام يحتوي على استهانة وتقليل من شأن التضحيات التي بذلها الجيش العراقي والحشد الشعبي في محاربة قوى التكفير.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الاستخبارات والأمن الجنرال مايكل فلاين قد نشر مؤخراً مقالا في موقع أمريكي متخصص في التحليلات، وقال فلاين «لا بد أولاً أن نبدأ بفهم أن تركيا بلد مهم جداً من أجل مصالح الولايات المتحدة» و«تركيا الحليف الأهم في مواجهة داعش في العراق وسوريا، كما أنها مصدر للاستقرار في المنطقة»، مضيفاً أن «العالم يمر حالياً بأزمة، وفي مثل هذه الأوقات من الضروري تذكر الأصدقاء الحقيقيين». وحصدت المقالة أكثر من ثلاثة آلاف إشارة وتعليق ومشاركة على حساب «روداو» العراقي في «فيسبوك» بعد ساعتين من نشرها، بينما تناقلت العشرات من الحسابات الشيعية نص المقالة معززة بتعليقات غاضبة ومستهجنة لها.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي قد أكد في وقت سابق أن علاقة الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة لديها قاعدة صلبة، ومن المتوقع أن هذا لن يتغير بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بينما قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب «ننتظر بشغف استقبال زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب لإقليم كردستان في المستقبل».