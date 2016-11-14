موسكو وطهران تبحثان توريد أسلحة ومعدات عسكرية بنحو 10مليارات دولار
محمد المذحجي
لندن ـ «القدس العربي»: كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف عن اهتمام إيران بشراء أسلحة روسية ومعدات عسكرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10 مليارات دولار.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أوزيروف الذي يزور إيران حاليا ضمن وفد من المجلس قوله: إن «الإمدادات حتى عام 2020، ستتم بعد موافقة مجلس الأمن الدولي».
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن بلاده لا تحتاج حاليا لاستخدام قاعدة همدان الجوية الإيرانية، نظرا لتصديق اتفاقية حول تسليم قاعدة حميميم السورية للاستخدام، لكن روسيا لا تستثني العودة للمباحثات مع إيران حول استخدام قاعدة همدان مجددا.
من جانبه، أعلن مدير الدائرة الآسيوية الثانية في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن «لدى الإيرانيين بالفعل قائمة عريضة من المنتجات العسكرية التي يرغبون بشرائها من روسيا».
إلى ذلك، أشار وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان إلى أن ظروف المنطقة الراهنة تستوجب التعاون بين إيران والصين. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط اليوم وبسبب التدخلات الأجنبية وعدم احترام السيادة الوطنية للدول قد تحولت إلى بؤرة للأزمات وانعدام الأمن في العالم، وأنها أفضت إلى الإرهاب وتفشيه في مختلف أنحاء العالم.
وانتقد دعم أمريكا وبعض حكومات المنطقة للجماعات الإرهابية، قائلاً إن نطاق الإرهاب آخذ بالانتشار والتمدد إلى أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز وباقي المناطق، وأن التهديد الذي يشكله الإرهاب اليوم تحول إلى تحد إقليمي وعالمي حقيقي، مشدداً على أن مواجهة هذه الأزمة بحاجة إلى التعاون الصادق والفاعل من قبل جميع الدول المهددة من جانب الإرهاب. وصرح دهقان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخبراتها الكبيرة التي حصلت عليها خلال الأعوام الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب تعلن استعدادها لإيجاد تحرك شامل لمواجهة هذا التهديد، وأنها ترى بأن الصين يمكنها أن تلعب دوراً مهماً جداً في هذا المسار. وأعرب عن أمله بأن تؤدي زيارة وزير الدفاع الصيني إلى طهران لبدء فصل جديد من التعاون العسكري، وأن وتوفر مستلزمات تعزيز السلام والأمن في الإقليم والعالم.
من جانبه قال وزير الدفاع الصيني إن إيران تحظى بمكانة بارزة وممتازة في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، مضيفاً أن المصالح المشتركة والتفاهم بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية قد مهّدا السبيل تماماً لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وأشار إلى الزيارة التي قام بها العميد دهقان قبل عامين إلى الصين، ووصف العلاقات العسكرية بين إيران والصين بأنها جيدة، مؤكداً على تطويرها وتعميقها عبر التنفيذ الدقيق لاتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.
واعتبر الفريق أول تشانغ وان تشوان توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي ـ العسكري المشترك بين البلدين بأنه مهم ومن شانه أن يعزز العلاقات بين طهران وبكين، معرباً عن أمله بأن تشكل زيارته إلى طهران منطلقاً جديداً في مسار تطوير العلاقات العسكرية بين إيران والصين.
ووقع الوزيران اتفاقية التعاون الدفاعي والعسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، تتضمن تطوير التعاون الدفاعي والعسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية لاسيما في مجالات التدريب والمكافحة الشاملة للإرهاب وعوامل زعزعة الأمن في المنطقة.
محمد المذحجي
أسلحة لا توجه إلى إسرائيل بطبيعة الحال كما عودنا الحرس الثورى وخطابات الفراغ الهوائي للملالي في كل مناسبة، وإنما هي توجه الآن بالفعل إلى صدور العراقيين وخاصة رجال المقاومة الأحرار عقابا لهم على دحر أمريكا من العراق واستكمالا لبسط سيطرة الحكم الطائفي المقيت على ربوع العراق المجيد، ما يحدث في سوريا واليمن والعراق لا يحتاج لفهم التحالف الجهنمي بين أمريكا وروسيا وإيران وطبعا الحاضر الأكبر إسرائيل.
الغرابة في الخبر انه يكشف نفاق وزيف التصريحات الرسمية لعسكر إيران و قادتها الكبار من أنها قد طورت صواريخ عابرة ، وطائرات مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت ( ليتبين بعدها أن الخبر كان إعلاميا للاستهلاك المحلي فقط ) وأنها ارسلت قردا إلى الفضاء الخارجي ( ليتبين أن ال “poster ” الموضوع للرد مع التعليق عليه في معرض الفضاء أشبه بترجمة خطاب الرئيس المصري الشرعي / محمد مرسي في مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حينذاك في طهران ، حيث كان الرئيس الشرعي يتكلم عما يجري في سوريا والترجمة الإيرانية التي تبث عبر وساءط البث الاذاعي تترجم وتتحول إلى الحديث عما يجري في البحرين !!! ) . السؤال الذي يطرح ذاته لماذا التحول نحو أسواق منتجة للسلاح للشراء منها بعشرة مليار من الدولارات ( الأولى أن تنفق على التنمية الداخلية للشعب الايراني) اذا كنتم ” حسب ادعاءكم ” تملكون المعرفة في هذا المجال المتقدم ؟؟؟
ولنفترض أن مجلس الأمن الدولي لن يقر(وهذا الآحتمال الأكبر) صفقة ال 10 مليارات بيع أسلحة لأيران من صناعة الأسلحة الروسية المتقدمة…هل فعلاً ستمتنع روسيا وتمتثل لمثل هذا القرار؟؟؟ أم أن روسيا و أيران ستلجئان الى عمل كل مايلزم لتنفيذ الصفقة ” سرّيا ” وبصرف النظر عن كل ما يمكن أن يقال عنها من قبل الأوروبيين وحتى أفندي البيت الأبيض الجديد…الملياردير تراب ” بيك ” !!!
وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان يقول ” بسبب التدخلات الأجنبية وعدم احترام السيادة الوطنية لدول الشرق الأوسط قد تحولت إلى بؤرة للأزمات وانعدام الأمن في العالم، وأنها أفضت إلى الإرهاب وتفشيه في مختلف أنحاء العالم….ألخ ” وطبعاً يلوم أميريكا والسعودية ودول الخليج على كل ما جاءت به الجماعات الأرهابية منذ بن لادن والقاعدة عام 1998-2001 ولغاية داعش في يومنا هذا (وهو طبعاً بوق لأغاته خامنئي …. ولي فقه الشيعا الخمينيين الأثنى عشرية) !!! وهذا الخطاب معروف لدى القاصي والداني على أنه خطاب سياسي مصلحي ” فارغ المحتوى “…ذلك أن أيران داخلة بحلف مقّدس مع الأميريكان (نوويا) ومع أسرائيل (لتصعيد دور الأرهاب الأسلامي ودعم داعش مباشرة) واِلا كيف لنا تفسيرعدم قيام داعش بأية عملية أرهابية ولا حتى واحدة داخل أسرائيل أو أبران منذ زمن بن لادن ولحد الوقت الحاضر…. هل هذه مصادفة أم الحقيقة المؤلمة !!!