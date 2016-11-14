السلطان قابوس يبحث مع كيري أوجه التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة

مسقط- د ب ا- استعرض السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان ، مساء اليوم الاثنين، مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي العديد من أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء بحث مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية،بحسب وكالة الانباء العمانية.

وقد منح السلطان قابوس وزير الخارجية الأمريكي وسام عمان المدني من الدرجة الثانية، تقديراً لجهوده الطيبة في خدمة علاقات البلدين الصديقين.

كان كيري قد وصل إلى سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

ووفقاً للخارجية الأمريكية، فإن لقاء كيري في مسقط بالسلطان قابوس ووزير الخارجية يوسف بن علوي يستهدف بحث الأزمة اليمنية وجهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع.

ومن المقرر أن يتوجه كيري بعد ذلك إلى أبو ظبي حيث سيلتقي ولي العهد محمد بن زايد لبحث التحديات التي تواجه المنطقة.