﻿جني أرباح يخفض أسهم مصر والسعودية… وهبوط خليجي مع الأسواق الناشئة

دبي – رويترز: ضغط البيع لجني الأرباح على الأسهم في بورصتي مصر والسعودية أمس الاثنين إثر مكاسب قوية في السوقين، بينما هبطت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر بموازاة الضعف الذي يعتري الأسواق الناشئة بشكل عام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين في المئة، منهيا مكاسب استمرت 12 جلسة متتالية. وقفز المؤشر 28.1 في المئة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.8 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين الأجانب مازالت تفوق مبيعاتهم بنحو 6.7 مليون دولار، لكنه مستوى دون الأيام السابقة.

وارتفع كثير من الأسهم القيادية بعد تعويم الجنيه، لأسباب منها أن خفض قيمة العملة يعني أن شهادات الإيداع الدولية للشركات المقومة بالدولار قد ارتفعت قيمتها فجأة بشكل كبير بالعملة المحلية. لكن يبدو الآن أن هذا التأثير بلغ منتهاه بشكل كبير.

وعلى سبيل المثال فإن سهم البنك التجاري الدولي المدرج في مصر هبط 3.9 في المئة إلى 66.60 جنيه. وعند 4.26 دولار فإن شهادات الإيداع الدولية له تبلغ قيمتها 67.10 جنيه عند سعر صرف 15.75 جنيه للدولار.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، منهيا سبع جلسات متتالية من المكاسب في أكبر أحجام تداول منذ ابريل/نيسان.

وتضررت أسهم البتروكيميائيات مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت دون 44.50 دولار للبرميل، متجهة صوب أسوأ سعر تسوية لها منذ أغسطس/آب. وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عملاق إنتاج البتروكيميائيات 0.6 في المئة.

وتباينت أسهم البنوك، إذ قال مسؤولون من البنك المركزي انهم يريدون مزيدا من الانخفاض في أسعار الفائدة بين البنوك، مع انحسار شح السيولة في القطاع. ولمحوا إلى مزيد من تدفقات الأموال المتوقعة على النظام المصرفي.

الإمارات وقطر

تراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة مع انخفاض سهم «أرابتك» للبناء 2.3 في المئة. وقلصت الشركة خسائرها الفصلية إلى 225.5 مليون درهم (61.4 مليون دولار) من 944.8 مليون درهم في الفترة المماثلة قبل عام.

ومن المنتظر أن تعلن «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق نتيجة مراجعتها نصف السنوية في وقت لاحق. وقالت «في.تي.بي كابيتال» في مذكرة ان من المرجح بنسبة 80 في المئة أن تحل أسهم «دي.إكس.بي إنترتِنمنتس» للحدائق الترفيهية العاملة في دبي محل أسهم «أرابتك» في مؤشر الأسواق الناشئة. وأغلق سهم شركة الحدائق الترفيهية منخفضا 0.7 في المئة.

وتتوقع «في.تي.بي كابيتال» أيضا خروج سوق دبي المالي، البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج، من المؤشر. وهبط سهم سوق دبي المالي 1.8 في المئة.

لكن سهم «العربية للطيران» ارتفع 2.4 في المئة، بعدما سجلت شركة الطيران منخفض التكلفة زيادة 26 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 297 مليون درهم أي عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق منخفضا 1.2 في المئة. وهبط سهم «اتصالات» المدرجة في مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة 2.3 في المئة.

وانخفض مؤشر قطر 1.3 في المئة في تعاملات متواضعة، مسجلا أدنى مستوى في خمسة أشهر. وهبط 12 سهما من الثلاثة عشر سهم المدرجة في مؤشر «إم.إس.سي.آي» مع تراجع سهم «الملاحة القطرية» 3.5 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 6631 تقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3203 نقاط. أيضا هبط مؤشر أبوظبي بنسبة في المئة إلى 4185 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 1.3 في المئة إلى 9745 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5469 نقطة.

واستقر المؤشر العُاني عند 5417 نقطة، بينما تراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1161 نقطة.

وفي مصر نزل المؤشر اثنين في المئة إلى 10694 نقطة.