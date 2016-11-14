﻿مصر تعتزم إكمال ربط شبكتها الكهربائية مع السعودية في 2017

القاهرة – الأناضول: قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أمس الإثنين ان بلاده ستكمل ربط شبكتها الكهربائية مع الشبكة السعودية في 2017، بعد دخول الربط حيز التنفيذ قبل شهور وإنجاز ربط حوالي 14 ألف ميغاوات.

وأضاف الوزير المصري، خلال مؤتمر في القاهرة أمس، أنه جرى الانتهاء من الربط للكهرباء مع الأردن وليبيا من أجل تحسين الخدمة وتعزيز استقرارها قريباً.

وتبلغ تكاليف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 1.6 مليار دولار، يتحمل الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

ويقوم بالمساهمة في التمويل كل من: «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و»الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي»، و»البنك الإسلامي للتنمية»، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووقعت السعودية ومصر في يونيو/حزيران 2013 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.

وتعد شبكتا الكهرباء السعودية والمصرية من أكبر الشبكات في الدول العربية، وتشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، بعد تنفيذه، أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل.