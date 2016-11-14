﻿تنامي التشاؤم بشأن فرص نجاح «أوبك» إلى اتفاق يهبط بأسعار النفط

لندن – رويترز: استقرت أسعار النفط قرب أدني مستوياتها في ثلاثة أشهر أمس الإثنين، في الوقت الذي طغت فيه آفاق عام آخر من تخمة الإمدادات، وضعف الأسعار، على فرص توصل «أوبك» إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

ودعم فوز دونالد ترامب المفاجئ في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي الأسهم والدولار، لكنه أثر سلبا على العديد من السلع الأولية بما في ذلك النفط، الذي انخفض مع تبدد توقعات باتفاق كبرى الدول المصدرة للخام في العالم على خفض الإنتاج هذا الشهر.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين لتصل إلى 44.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس ستة سنتات إلى 43.35 دولار للبرميل.

وتخطط «أوبك» لخفض أو تثبيت الإنتاج، لكن محللين يشككون في قدرة المنظمة على التوصل إلى اتفاق في اجتماعها الذي سينعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الجمعة الماضي ان إنتاجها بلغ مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وتوقعت فائضا عالميا أكبر في 2017، مقارنة مع ما توقعته وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس. مع ذلك قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان من الضروري أن يتوصل أعضاء أوبك إلى توافق على تفعيل اتفاق أبرم في الجزائر في سبتمبر/أيلول لخفض إنتاج النفط. وقال ديفيد هافتون، المحلل لدي «بي.في.إم أويل أسوشيتيس» للاستشارات «أوبك تعرف ما يجب فعله، لكن عددا قليلا جدا من الأعضاء سيوافقون على تحمل آلام خفض الإنتاج لتحقيق زيادة في الأسعار، مع العلم أيضا أن زيادة الأسعار تحفز المنتجين من خارج المنظمة على الإنتاج أكثر ما يطيل أمد عملية إعادة التوازن». وتابع القول «أوبك تواجه مشاكل مستعصية أضيف إليها انتخاب دونالد ترامب.»