﻿أتلتيكو مدريد يؤكد عدم إصابة غريزمان بكسر في القدم

مدريد – رويترز: أكد أتلتيكو مدريد الاسباني عدم تعرض مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان لإصابة بكسر في القدم خلال فوز فرنسا 2-1 على السويد في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي. وخرج غريزمان من المباراة في الدقيقة 88 وسط مخاوف باحتمال تعرضه لكسر في القدم. وقال النادي الاسباني: «بناء على فحص الأشعة الذي خضع له اللاعب استبعد احتمال وجود كسر في عظام القدم لكن التشخيص يوضع تعرضه لإصابة في القدم اليسرى مع وجود تجمع دموي في القدم.» وبعد مباراة السويد عاد غريزمان إلى مدريد لبدء عملية التعافي ولن يشارك في مباراة فرنسا الودية أمام كوت ديفوار اليوم. وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة غريزمان (25 عاما) هداف فريقه في الدوري الاسباني بخمسة أهداف في القمة المحلية السبت المقبل في مواجهة ريال مدريد.

ريال مدريد يشارك في إثراء الكرة الكوبية

هافانا – د ب أ: يدشن ريال مدريد الأسباني ورشة عمل في العاصمة الكوبية هافانا بمشاركة طلاب ومعلمين بالمدارس الابتدائية في المدينة، كما تشمل ورشة العمل لقاء خاصا مع اللاعب السابق للنادي الملكي ايمليو بوتراغينيو. وبدأت ورشة العمل أمس وتمتد حتى الجمعة المقبل، حيث يستطيع الشباب في العاصمة الكوبية بالتعاون مع المعهد القومي للرياضة والترفيه، تبادل الخبرات مع مدربين من الريال. وبدأت كرة القدم في اجتذاب قطاع عريض من الجماهير وخاصة من الشباب في كوبا خلال السنوات الأخيرة، رغم أن البيسبول لا يزال الرياضة الشعبية الأولى في هذه الجزيرة الواقعة في الكاريبي. وحتى هذه اللحظة، لا تتمتع الأندية الكوبية بالصفة الاحترافية، ولذلك تفضل الجماهير في كوبا متابعة مباريات فرق عالمية أخرى مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة وتشلسي، التي تذاع مبارياتها عبر التلفزيون الحكومي.

جيرارد يلمح إلى رحيله عن لوس أنجليس غالاكسي

لوس أنجليس – د ب أ: لمح النجم المخضرم ستيفن جيرارد القائد السابق للمنتخب الإنكليزي، إلى رحيله عن لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي ليضاعف حالة الغموض المحيطة بمستقبله كلاعب. ونشر جيرارد صورة له على «إنستغرام»، يظهر فيها وبخلفيتها مدينة لوس أنجليس وأرفقها بكلمة وداع للمدينة حيث قال: «مكان من نوع خاص، منظر مذهل، سأفتقد لوس أنجليس.» وبدأت الشكوك تحوم بشكل كبير حول مستقبل جيرارد مع غالاكسي منذ هزيمة الفريق قبل أيام في منافسات الدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي. وبدأ جيرارد (36 عاما) مشواره بالولايات المتحدة قبل 18 شهرا، عقب رحيله عن ليفربول وازدادت الشائعات حول مستقبله منذ هزيمة غالاكسي أمام كولورادو رابيدز. وارتبط اسم جيرارد بسيلتك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنكليزي، كما أثيرت الأقاويل حول احتمال عودته لليفربول.

لامبارد سيترك نيويورك سيتي الشهر المقبل

نيويورك – رويترز: سيترك فرانك لامبارد لاعب وسط تشلسي ومنتخب انكلترا السابق نيويورك سيتي الامريكي الشهر المقبل. وقال النادي: «سيغادر اللاعب البالغ 38 عاما عندما ينتهي عقده بنهاية 2016.» وسجل لامبارد، الذي ضمه نيويورك في 2014، 15 هدفا في 31 مباراة مع الفريق. وقال اللاعب الانكليزي: «مع وصول فترتي مع نيويورك سيتي لنهايتها أود أن أشكر العديد من الناس على الدعم الذي أظهروه لي على مدار العامين الماضيين».

مصرع 4 لاعبات مغربيات في حادث سير

الرباط – «القدس العربي»: لقيت أربع لاعبات لكرة القدم بفريق «تضامن نساء عين عتيق» حتفهن، بعد تعرضهن لحادثة سير مميتة إثر عودتهن الى مدينتهن عين عتيق (20 كلم جنوب الرباط) قادمات من مراكش ليلة أول أمس الأحد. وتعرضت خمس لاعبات لحادثة سير على إثر عودتهن من مراكش حيث حضرن مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيفواري. وقال حسن توتو رئيس نادي التضامن عين عتيق أن الفتيات كن قادمات من مراكش في سيارة خاصة كانت تحمل خمس فتيات، وبعد اقترابهن من مدخل عين عتيق فوجئن بسيارة قادمة بسرعة صدمتهن من الخلف، ما تسبب في مقتل أربع لاعبات، وهن الربيحي مونية وحيلو سمية وحياة بلغير وعوينات فاطمة الزهراء، ونجت اللاعبة الخامسة والتي أصيبت بكسور متفاوتة الخطورة.

الفيصلي السعودي يعين الكرواتي ايكوفيتش مدربا له

الرياض – د ب أ: وقع مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي ممثلا في رئيس النادي فهد المدلج عقدا مع المدرب الكرواتي تومسيلاف ايكوفيتش (56 عاما) يتولى بموجبه تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. ويتضمن العقد بندا يسمح بالتجديد لعام آخر، وسيصل المدرب الكرواتي لبدء مهام عمله اعتبارا من يوم غد الأربعاء. ويحتل الفيصلي المركز العاشر بالدوري السعودي للمحترفين برصيد ثماني نقاط حصدها خلال ثماني مباريات.