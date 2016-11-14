﻿الاتحاد الجزائري يهتم بكأس أفريقيا بعد خيبة تصفيات المونديال!

الجزائر – د ب أ: حول الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اهتماماته إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 كانون الثاني/ يناير حتى الخامس من شباط/ فبراير المقبلين، بعد البداية المخيبة للمنتخب الجزائري الملقب بـ»محاربي الصحراء» في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتتذيل الجزائر المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا وفي رصيدها نقطة واحدة متخلفة بفارق الأهداف عن زامبيا. وقال محمد روراوة، رئيس الاتحاد الجزائري، في تصريحات نشرت أمس: «لنضع الهزيمة أمام نيجيريا وتصفيات مونديال 2018 بروسيا جانبا ونركز على المستقبل القريب وهو بطولة كأس أمم أفريقيا بالغابون». وأضاف: «إنه تحد عظيم (كأس أفريقيا) بالنسبة لفريقنا الوطني الذي سيلعب بكل ما أوتي من قوة للعودة للجزائر باللقب». ولم يفقد روراوة الامل في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي واستطرد يقول: «كرة القدم لها طبيعة خاصة فمن كان يعتقد أن الكاميرون سيخسر على أرضه نقطتين أمام زامبيا. علينا التركيز على المستقبل القريب وتصحيح الأخطاء التي يعاني منها الفريق، فتصفيات المونديال ستستأنف في آب/ أغسطس وأمامنا أربع مباريات، وإلى ذلك الحين سيكون لنا فريق أفضل ووسائل أكثر». وكان الاتحاد الجزائري حدد بلوع نهائيات كأس العالم بروسيا والمربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالغابون، هدفين رئيسيين.