﻿مدرب مصر: لم نحسم بعد التأهل الى المونديال

القاهرة – الأناضول: قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، إن الفريق الكروي لم يحسم بعد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018.

وقال: «غانا لم تبتعد عن المنافسة بعد، فما زالت المنافسة على صفيح ساخن خاصة مع بقاء أربع مباريات على نهاية التصفيات». وأضاف: «نحن نستحق الفوز على غانا، وكان لدينا نوع من الصبر حتى نحقق المكسب والثلاث نقاط، وهو ما تحقق بالفعل». وتابع كوبر قائلا: «راهنا على الهجمات المرتدة طوال شوطي المباراة، وتمكنا بالفعل من تحقيق المطلوب، والعبور بنقاط المباراة الثلاث». وحقق المنتخب المصري فوزا مهما على غانا بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الروسي. وبهذا الفوز، حققت مصر انتصارها الثاني على التوالي في التصفيات لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن أوغندا، بينما جاءت غانا ثالثة برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تذيلت جمهورية الكونغو المجموعة بلا رصيد من النقاط. ووفقا لنظام التصفيات المحددة من الفيفا، يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، التي تضم كل منها 4 منتخبات.