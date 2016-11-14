﻿قائد المنتخب السعودي: نعرف نقاط القوة والضعف في المنتخب الياباني

الرياض – د ب أ: قال أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي، إن جميع لاعبي المنتخب يعلمون نقاط القوة والضعف بالمنتخب الياباني.

وقال هوساي: «طوال الفترة الماضية قام المدرب بيرت فان مارفيك بإيضاح قوة المنتخب المنافس وكذلك نقاط ضعفه وعملنا بتركيز عال على رسم طريقتنا الفنية التي نستطيع من خلالها تجاوز المنتخب المنافس». وأضاف: «بلا شك تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة كونها السبيل نحو تحقيق الهدف». وعن الاهتمام الإعلامي من الجانب الياباني في جميع تحركات المنتخب السعودي، رد قائلا: «فعلا منذ وصولنا لليابان نشاهد هذه المتابعة الكبيرة، وهذا أمر يسعد اللاعب بأنه يحظى بكل هذه المتابعة، فهي بمثابة الحافز ولا يشكل لنا أي ضغط لأننا نلعب لمثل هذه اللحظات».

مدرب اليابان: لا بديل عن الفوز أمام السعودية

طوكيو – الأناضول: أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الياباني، على ضرورة الفوز على المنتخب السعودي.

وأوضح مدرب الساموراي: «أنه يتمنى أن يقدم الثنائي الهجومي يويا أوساكو ويويا كوبو كل ما لديهم لقيادة اليابان للفوز». وقال: «قدمنا أداء جيدا أمام عمان وديا، وهو المطلوب تقديمه غدا، وهناك لاعبون أظهروا إمكانات عالية وروحا كبيرة، وهو الأمر المطلوب لمباراة السعودية». وختم: «أوساكو يملك حضورا بدنيا قويا، ويستطيع اللعب بشكل بدني للحصول على الكرة، في حين أن كوبو يمتاز بالسرعة العالية ويستطيع اللعب خلف المدافعين، ولهذا يمكن أن يكملا بعضهما بعضا، وإذا أظهرا هذه القدرات فإنني واثق أنهما سيحققان شيئا للفريق».

مدرب الإمارات: مباراة العراق فرصة لتعويض الخسائر

أبوظبي – د ب أ: قال مهدي علي، مدرب منتخب الإمارات، إن مباراة فريقه أمام العراق «مهمة ومصيرية، وفرصة لتعويض الخسائر التي تعرض لها المنتخب مؤخرا».

وأضاف علي: «مباراة الغد مهمة ومصيرية، لحجز احدى بطاقات التأهل وتعويض ما حدث في الجولات السابقة، وكرة القدم لا تعترف إلا بالجهد المبذول داخل الملعب». وتابع: «نحتاج للاعبين أصحاب الخبرة وستكون المنافسة قوية خلال اللقاء، ولا يوجد فريق ضعيف في المجموعة، فالمنتخبات الضعيفة لا تصل إلى التصفيات النهائية… الضغوط التي مررنا بها من شأنها أن تمنحنا الدافع القوي للبذل والعطاء في مباراة الغد، وكرة القدم لعبة ضغوط، ومن لا يملك القدرة على تحملها، فليس له مكان في اللعبة، وكل الانتقادات التي طالت المنتخب نابعة من حب كبير، وكل هذه الانتقادات ستدفعنا لتقديم كل ما نملكه في المباراة». واستطرد: «المنتخب العراقي قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية وخسائره جاءت بسبب الأخطاء الفردية». ولفت مدرب الإمارات إلى ان إصابة نجم المنتخب عمر عبدالرحمن (عموري) بسيطة وطفيفة وعولج على إثرها في أسبانيا، وخضع لفحوص هناك للإطمئنان، وشارك في التدريبات مع اللاعبين بشكل طبيعي جدا، ولن يحول هذا الموضوع دون مشاركته في المباراة أو التأثير على مستواه أبدا. وبخصوص استدعائه لخلفان مبارك لاعب الجزيرة، أجاب علي: «خلفان قدم مستوى طيبا مع فريقه خلال مباريات الدوري، وكان من الطبيعي أن يتم استدعاؤه للتشكيلة». وعن فترة إعداد المنتخب الأخيرة، قال علي، خاض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البحرين، وتمت تجربة بعض اللاعبين المنضمين حديثاً والذين ظهروا بصورة جيدة، وبالنسبة للإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين خلال مشاركتهم مع أنديتهم، فالأمور مُطمئنة تماماً، وسيكونوا متواجدين في المباراة، عدا عامر عبد الرحمن الذي تم إستبعاده نظراً لأن إصابته ستحتاج لبعض الوقت للتعافي.

ايران تواجه سوريا في لقاء الحليفين الخصمين!

دمشق ـ «القدس العربي» كامل صقر: يلتقي اليوم منتخبا سوريا وإيران في العاصمة الايرانية طهران ضمن المجموعة الأولى، ولدى المنتخب السوري أربع نقاط حصدها من تعادل مع كوريا الجنوبية سلباً وفوز على الصين وخسارة أمام أوزبكستان وقطر، فيما يملك المنتخب الإيراني عشر نقاط من ثلاثة انتصارات على قطر وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وتعادل مع الصين.

وقال متابع أن منتخب سوريا يواجه فريقا قوياً منظماً ومنضبطاً تكتيكياً له شخصيته الكروية. وأضاف: بالنسبة لمنتخب سوريا لا بد أنه يعي هذه الأمور والمباراة يفترض أن تكون بدأت لحظة التحضير لها خاصة في الربع الساعة الأخير بالعمل على الجانب النفسي كثيراً. لا بد لمنتخب سوريا من نسيان نتائج المباريات السابقة وأغلبها لصالح ايران ولا بد من مواجهتها بواقعية وليس بمغامرة. هذا العامل النفسي هو اللاعب الأول في مباراة الغد إن امتلكه جيدا سينعكس على الجانب الفني». ويرى مراقبون أن مهمة المنتخب السوري تبدو صعبة جداً كسب هذا اللقاء كونه سيلعب أمام أحد أقوى المنتخبات الآسيوية والذي سبق له أن تأهل عدة مرات لنهائيات كأس العالم. وبينما تتواجه طهران ودمشق كخصمين كروياً في المستطيل الأخضر، فانهما تتحالفان بشدة ميدانياً وعسكرياً وتشارك طهران بمئات الخبراء والمقاتلين إلى جانب الجيش السوري في المعارك الطاحنة التي يخوضها في أغلب الجبهات السورية ضد التنظيمات المسلحة المناوئة له، لا سيما في مدينة حلب التي تبدو وكأن أحياءها الشرقية تتحضر لمعركة حامية خلال الأيام القريبة. ويبدو المنتخب السوري بأمس الحاجة للفوز على نظيره الإيراني في لقاء للمحافظة على فرص بقائه في دائرة المنافسة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

… وتقاطع حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

طهران – الأناضول: أعلن الاتحاد الإيراني مقاطعته حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت وكالة «فارس» الإيرانية أن «الاتحاد الإيراني قرر مقاطعة حفل نظيره الآسيوي احتجاجا على عدم وجود أي جائزة لإيران». وبعث رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، رسالة لرئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم الخليفة، تؤكد أن «خطوة الاتحاد الآسيوي بعدم إدراج أي فريق أو لاعب إيراني في قوائمه لمنح جوائز الأفضلية الآسيوية أثار استغرابنا، لا وبل استغراب الشعب الايراني، ووسائل الإعلام». وأضاف أن «هذا الاستبعاد أمر مجحف، بسبب الكثير من الإنجازات التي حققها الاتحاد الإيراني على المستويين القاري والدولي خلال عام 2016». وأشار إلى أن «إيران أثبتت جدارة كرة قدمها على المستوى الآسيوي، وكذلك في التصنيف العالمي للفيفا، وهو أيضا يعد إنجازا للقارة الآسيوية». وأعلن الاتحاد الآسيوي قبل أيام، قوائمه المرشحة لجوائز العام 2016، والتي برز خلالها، ترشيح الثلاثي عمر عبدالرحمن (الإمارات)، وحمادي الأحمد (العراق)، ووو لي (الصين) لجائزة أفضل لاعب. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب ماكوتو تيغور اموري (اليابان)، وتشوي كانغ-هي (كوريا الجنوبية)، واتسوشي اوتشياما (اليابان).