﻿المنتخبات العربية تستهدف النقاط الثلاث في مرحلة حاسمة

عواصم – الأناضول: تستعد خمس منتخبات عربية، اليوم، لخوض مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2018، وتتباين أهمية هذه الجولة بين المنتخبات حسب موقف كل منها على حدا.

ويحل المنتخب السعودي، ضيفا على اليابان، في المجموعة الثانية، ويبحث المنتخب السعودي عن انتصار جديد للحفاظ على صدارة المجموعة، بعد الفوز على الامارات الجولة الماضية، بثلاثية نظيفة. فيما يعلم جيدا المنتخب الياباني أنه لا بديل عن الفوز بعد التعادل الجولة الماضية مع استراليا وتعتبر النقاط الثلاث بمثابة إنقاذ أمل المنافسة. وفي الجولة ذاتها، يحل المنتخب الاسترالي ضيفا على نظيره التايلندي، في مباراة سهلة نظريا لاستراليا الباحث عن قمة المجموعة وضمان التأهل المبكر. فيما يبحث المنتخب التايلندي عن تعويض نتائجه السلبية، والظهور بشكل أفضل بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية برباعية من العراق. وتبحث الإمارات عن تعويض هزيمتها الأخيرة من السعودية، عندما تستضيف المنتخب العراقي المنتشي بفوز في الجولة الماضية على تايلند. ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط، واستراليا ثانيا بـ8 نقاط، واليابان ثالثا بـ7 نقاط، والإمارات رابعا بـ6 نقاط، والعراق خامسا بـ3 نقاط، وتايلند في المركز الأخير بدون نقاط.

وفي المجموعة الأولى، تبحث قطر عن العودة للمنافسة واستغلال فوز الجولة الماضية على سوريا، عندما تحل ضيفاً على الصين، الجريح الذي يبحث عن العودة من جديد إلى المنافسة رغم صعوبة موقفه، وهزيمته الجولة الماضية من أوزبكستان. وتستضيف سوريا أقوى وأفضل منتخبات المجموعة، المنتخب الإيراني، الذي يقدم إلى الآن أفضل مباريات بالتصفيات، ويبحث عن الحفاظ على القمة مع نهاية الدور الأول، مستغلا المعنويات المرتفعة بعد الفوز الجولة الماضية على كوريا الجنوبية بهدف نظيف. وتعد مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان أهم مباريات الجولة، حيث يسعى كل منهما للفوز للتقدم خطوة كبيرة والابتعاد عن أقرب المنافسين، خاصة أن الفارق بين الفريقين نقطتين لمصلحة أوزبكستان. وتتصدر إيران المجموعة برصيد 10 نقاط، وأوزبكستان ثانيا بـ9 نقاط، وكوريا الجنوبية ثالثا بـ7 نقاط، وسوريا رابعا بـ4 نقاط، وقطر خامسا بـ3 نقاط، والصين في المركز الأخير بنقطة واحدة.