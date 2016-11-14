﻿ميسي أبلغ برشلونة رغبته في عدم تجديد عقده بعد 2018!

برشلونة – د ب أ: كشفت صحيفة «ماركا» الأسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة في تموز/ يوليو الماضي أنه لن يجدد عقده مع النادي، والذي يمتد حتى 2018.

وقالت: «ميسي اتخذ قرارا قد يكون فارقا بعدم تجديد عقده مع برشلونة، حيث أنه سينتظر انتهاءه خلال ليقرر مستقبله». وأضافت «ماركا» أن برشلونة سيعرض على ميسي (30 عاما) عقد طويل المدة حتى يعتزل بين أحضان «كامب نو»، معقل النادي الأسباني، كما أنه سيظل بعد اعتزاله مرتبطا بالنادي كونه أحد أبرز اللاعبين في تاريخه، رغم التوقعات، التي تشير إلى اتجاه نية اللاعب الأهم في النادي الكتالوني خلال العقد الأخير إلى اتخاذ طريق آخر. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية غاضب من الطريقة التي تعاملت بها معه النيابة العامة في أسبانيا، وأنه يرغب في التروي قبل أن يتخذ القرار النهائي مع زوجته وطفليه، الذين يعتبرون أهم أولويات حياته، التي كانت تعتمد في تسييرها بشكل كامل على والده. وختمت «ماركا» قائلة: «اليوم ميسي وحده من يعرف إذا كان سيجدد تعاقده أو سيتمسك بقرار إنهائه ليقرر مستقبله في يونيو 2018، وسيكون قرار ميسي إمام بالبقاء مع برشلونة، الذي قضى معه 13 عاما أو أن يخوض مغامرة أخرى مع عائلته في الكرة الإنكليزية على سبيل المثال». وتثور التكهنات منذ وقت طويل حول اهتمام مانشستر سيتي، الذي يقوده الأسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة، بالتعاقد مع ميسي.