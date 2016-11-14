﻿فورمولا ـ 1: فوز هاميلتون يبقي الصراع على اللقب حتى السباق الأخير

ساو باولو – رويترز: فاز لويس هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات بسباق جائزة البرازيل الكبرى الذي توقف أكثر من مرة وشابته الفوضى وأغرقته الأمطار ليستمر الصراع بينه وبين زميله في مرسيدس نيكو روزبرغ على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 إلى الجولة الأخيرة في أبوظبي.

وبفضل الانتصار الثالث على التوالي والفوز الأول في البرازيل، قلص السائق البريطاني الفارق مع روزبرغ، الذي احتل المركز الثاني، إلى 12 نقطة مع تحقيق كل منهما تسعة انتصارات هذا الموسم. ويحتاج روزبرغ الان إلى انهاء سباق أبوظبي بعد أسبوعين في المركز الثالث فقط لاحراز لقبه الأول حتى إذا انتصر هاميلتون مجددا. وقال هاميلتون الذي صعد بفوزه الـ52 إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا عبر العصور خلف مايكل شوماخر (91) بطل العالم سبع مرات، لكن أمام آلان بروست: «كنت هادئا في المقدمة.» وأضاف: «عندما تمطر يكون اليوم جيدا لي في المعتاد… كان سباقا سهلا للغاية. كانت الأمور بسيطة.»

وتصدر هاميلتون السباق من البداية للنهاية وكانت المشكلة الوحيدة هي تسرب المياه إلى داخل خوذته التي تحمل نفس ألوان خوذة آيرتون سينا لتؤثر على الرؤية خلال الجزء الأول من السباق. وقام بتغييرها بعد التوقف الأول للسباق. وخلفه كانت هناك فوضى في سباق مليء بحوادث التصادم التي تسببت في توقفه مرتين ودخول سيارة الأمان خمس مرات وفترات تأجيل طويلة بسبب الأمطار.

ووسط كل ذلك برزت موهبة الهولندي الشاب ماكس فرستابن كأنها منارة وسط الظلام. ونجح السائق البالغ 19 عاما في تجاوز كيمي رايكونن في البداية ثم روزبرغ إلى المركز الثاني. وتفادى فرستابن فقدان السيطرة على السيارة ليظل متقدما على روزبرغ لكنه تراجع للمركز 16 بعد التوقف الأخير في حارة الصيانة قبل أن يتجاوز أكثر من نصف السيارات على مدار 17 لفة ليحتل المركز الثالث في النهاية. وكان المنافس الأكبر لفرستابن على لقب أفضل سائق في السباق الالماني بيرند مايلاندر سائق سيارة الأمان الذي قام بالدوران حول الحلبة عكس عقارب الساعة في واحدة من أكثر سباقاته نشاطا في مسيرته الطويلة. وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس انديا في المركز الرابع أمام سيباستيان فيتل وكارلوس ساينز سائقي فيراري وتورو روسو على الترتيب. وقاد الالماني نيكو هالكنبرغ فريقه فورس انديا للتقدم بشكل أكبر على وليامز باحتلاله المركز السابع بينما جاء الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول في المركز الثامن. ومنح البرازيلي فيليبي نصر، الذي خرج مواطنه فيليبي ماسا سائق وليامز من آخر سباق له في بلاده، ساوبر أول نقاط هذا الموسم عندما اقتنص المركز العاشر من مانور. وحصد فرناندو الونسو اخر نقطة في السباق لمكلارين في الذكرى الرابعة لآخر فوز للفريق.