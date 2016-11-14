﻿البرتغال تتخطى لاتفيا برباعية… وبلجيكا تسحق استونيا بثمانية… وهولندا تستعيد توازنها بثلاثية

عواصم – د ب أ: حافظ منتخب سويسرا على انطلاقته الرائعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي إثر فوزه 2/صفر على ضيفه جزر فارو في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز البرتغال على ضيفتها لاتفيا 4/1، والمجر على ضيفتها أندورا 4/صفر.

وأحكم المنتخب السويسري قبضته على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب البرتغالي الثاني، فيما ظل المنتخب المجري في المركز الثالث بسبع نقاط. وجاء جزر فارو في المركز الرابع بأربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على لاتفيا الخامس، فيما تذيل أندورا الترتيب بلا نقاط.

وتقدم إيرين ديرديوك لسويسرا في الدقيقة 27، فيما تكفل ستيفان ليشتنشتاين، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83. وحقق البرتغال فوزا مستحقا 4/1 على ضيفه لاتفيا. وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للبرتغال في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل آرثر زيوزينس للاتفيا في الدقيقة 67. وانتفض المنتخب البرتغالي في ثلث الساعة الأخير، ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق ويليام كارفاليو ورونالدو وبرونو ألفيش في الدقائق 70 و85 و90. وفي العاصمة المجرية بودابست، واصل المنتخب المجري صحوته، بعدما انتزع فوزه الثاني على التوالي، عقب فوزه المستحق 3/صفر على ضيفه أندورا. وافتتح زولتان غيرا التسجيل للمجر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميلاه آدم لانغ وآدم غوروكسو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و73. واختتم آدم شالاي مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 88. وتعافى المنتخب المجري من بدايته الهزيلة في التصفيات عقب تعادله مع جزر فارو وخسارته أمام سويسرا في أول جولتين، قبل أن يتغلب على لاتفيا ثم أندورا في الجولتين التاليتين.

بلجيكا تتألق

عزز منتخب بلجيكا صدارته للمجموعة الثامنة، بعدما اكتسح ضيفه إستونيا 8/1 في الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز قبرص على ضيفها جبل طارق 3/1، وتعادل البوسنة مع مضيفتها اليونان 1/1.

وواصل المنتخب البلجيكي، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، صدارته، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام اليونان، الذي ظل في المركز الثاني، فيما احتل البوسنة المركز الثالث بسبع نقاط. وجاء قبرص في المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام إستونيا الخامس، فيما قبع جبل طارق في ذيل الترتيب بلا نقاط. وواصل المنتخب البلجيكي إبداعه ونصب لاعبوه السيرك لإستونيا، ليحقق فوزا مستحقا 8/1، وتقدم بهدف مبكر لتوماس مونييه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف دريس ميرتينز وإيدين هازارد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و25. وقلص هنري انير الفارق لإستونيا في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا 3/1. وحافظ بلجيكا على أدائه المبهر خلال الشوط الثاني، ليضيف يانيك كاراسكو الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يعود ميرتينز لهز الشباك مسجلا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 64 و68، لينصب نفسه بطلا للمباراة بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك). وختم روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف بعدما أحرز الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 83 و88. وانتزع اليونان تعادلا مثيرا وصعبا 1/1 من ضيفه البوسنة. وجاء هدف البوسنة عبر النيران الصديقة في الدقيقة 32. اذ أطلق النجم البوسني ميراليم بيانيتش قذيفة مدوية من ركلة حرة مباشرة، ولكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن قبل أن تصطدم بجسد الحارس كارنيزيس وتسكن الشباك. واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة في الدقائق الأخيرة، ليضطر كلا الفريقين للعب بعشرة لاعبين عقب تلقي كرياكوس بابادوبولوس لاعب اليونان بطاقة حمراء مباشرة وإيدين دزيكو مهاجم البوسنة بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 80. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز البوسنة، سجل جورجوس تسافيلاس هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع. وحقق قبرص انتصاره الأول في المجموعة عقب فوزه 3/1 على ضيفه جبل طارق. وبادر كونستانتينوس لايفيس بالتسجيل للمنتخب القبرصي في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل لي كاسيارو في الدقيقة 51. وأعاد بييروس سوتيريو التقدم لقبرص مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66. واستغل قبرص النقص العددي الذي عانى منه جبل طارق عقب طرد لاعبه جيسي أوليفيرو في الدقيقة 80، ليضيف فالنتينوس سييليز الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ثلاثية هولندا

أبقى منتخب هولندا على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم، بعدما تغلب على مضيفه لوكسمبورغ 3/1 في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز بلغاريا على بيلاروسيا 1/صفر. وارتفع رصيد هولندا إلى سبع نقاط، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف فرنسا (المتصدر)، ومتفوقا بفارق الأهداف على السويد الثالث، المتساوي معه في النقاط. وجاء بلغاريا في المركز الرابع بست نقاط، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس، وظل لوكسمبورغ بلا نقاط. وافتتح النجم المخضرم أريين روبن التسجيل لهولندا في الدقيقة 36، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين حارس لوكسمبورغ داخل الشباك. ولم يهنأ منتخب هولندا بتقدمه طويلا، بعدما تعادل ماكسيم تشانوت للوكسمبورغ في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد ممفيس ديباي التقدم لهولندا مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58، عقب متابعته تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس رائعة داخل الشباك. وواصل ديباي تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، وضع من خلالها الكرة على يمين حارس لوكسمبورغ، الذي حاول إبعادها بدون جدوى لتعانق الشباك. وصالح المنتخب الهولندي جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارته الموجعة صفر/1 أمام ضيفه فرنسا في الجولة الماضية. وانتزع بلغاريا فوزا صعبا 1/صفر من ضيفه بيلاروسيا. ويدين المنتخب البلغاري بالفضل لإيفان بوبوف الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة العاشرة. واضطر بيلاروسيا للعب بعشرة لاعبين خلال اللحظات الأخيرة، عقب طرد لاعبه الكسندر هليب في الوقت بدل الضائع.