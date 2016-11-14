﻿6٪ من المدرسين في ألمانيا يتعرضون للعنف من قبل التلاميذ

دوسلدورف – د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أن 6 من كل 100 مدرس في ألمانيا تعرضوا ذات مرة لعنف جسدي من قبل تلاميذ أي ما يعني حسب الاستطلاع أكثر من 45 ألفا، أي 6٪ من المدرسين على مستوى جميع مدارس ألمانيا، حسبما ذكرت الرابطة الألمانية للتعليم والتربية في ألمانيا أمس الاثنين في مدينة دوسلدورف.

واستندت الرابطة في ذلك إلى استطلاع أجراه معهد فورزا المتخصص بين نحو 2000 مدرسة ومدرس على مستوى ألمانيا ونشرت نتائجه أمس. وتبين من خلال الاستطلاع أن نحو ربع المدرسين في ألمانيا (٪23) تعرضوا ذات مرة لعنف نفسي مثل التهديدات والإهانات والسباب من قبل التلاميذ.

ومن أنواع الإيذاء الجسدي اللكمات والركلات والشد من الشعر و قذف المدرسين بأشياء.

وقال أودو بيكمان، رئيس الرابطة الألمانية للتعليم والتربية، إن استخدام العنف مع العاملين في الجهاز التعليمي بألمانيا ليس حالات منفردة، وإن ثلثي المدرسين الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم كانوا ذات مرة هدفا للمضايقات الإلكترونية على الإنترنت من قبل تلاميذ في المدرسة.