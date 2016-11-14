﻿علماء يبحثون إطلاق مهام فضائية لاكتشاف الكويكبات التي تهدد الأرض

برلين – د ب أ: دعا علماء من داخل ألمانيا وخارجها لإطلاق مهام فضائية لاكتشاف الكويكبات، التي تهدد الأرض ومنعها من السقوط على كوكب الأرض.

ورأى كاي فونيمان من المتحف الألماني للطبيعة في برلين أنه «إذا لم نفكر في إجراءات لمواجهة هذه الكويكبات فإن الجيل الذي سيأتي بعدنا سيواجه مشكلة».

وكان فونيمان من بين الموقعين على خطاب مفتوح نشر أمس في برلين ورجح فيه الخبراء الموقعون أن يمثل نحو 1700 كويكب قريب من كوكب الأرض خطرا على الكوكب.

ويعكف خبراء وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على دراسة تكاليف مثل هذه المهام.

وسيقدم اللقاء الــــوزاري للدول الـ 22 الأعضاء بالوكالة وكندا اقتراحات لاعتماد البرامج الفضائية للوكالة على مدى السنوات المقبلة ومن بينها إطلاق مهـــــمة الكشف عن الكويكبات والتي لم يتم الموافقة عليها رسميا بعد، وذلك خلال الاجتماع المزمع مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل حسبما أوضح فونيمان.

وأكد الخبير الأوروبي أن هذه المهمة ستكون في حالة اعتمادها مساهمة أوروبية ضمن مشروع دولي لتغيير مسار الكويكبات من أجل إبعادها عن الأرض.