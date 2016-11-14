﻿فيلم ثلاثي الأبعاد لتهيئة الأطفال للعمليات الجراحية

طرابزون ـ من ملتم يلماز: أنتج مستشفى الغارابي الجامعي في ولاية طرابزون شمال تركيا، فيلم رسوم متحركة (كرتون) للأطفال المرضى يهدف الى تبديد مخاوفهم وجعلهم أكثر قوة أمام العمليات الجراحية التي قد يخضعون لها خلال مسيراتهم العلاجية.

وفي حديث للأناضول، قالت شكران غزا، أخصائية التخدير بالمستشفى أن الهدف من هذه الخطوة «جعل الأطفال أكثر قوة وصلابة أمام مخاوفهم المتعلقة بالذهاب إلى المستشفى وإجراء العمليات الجراحية». وأضافت غزا أنه «بعد جهود دامت عاما كاملا، أطلقنا مشروعنا تحت اسم (شيكو «شخصية كرتونية» يجري عملية)». ولفتت الى أن الفيلم «ثلاثي الأبعاد وعلى مستوى عالٍ من الجودة».

وأشارت غزا الى أنه «فور عرضه، حاز الفيلم انتباه الأطفال واهتمامهم، ففي جو من البهجة والضحك أصبحوا مع نهايته يتمتعون بوعي كامل بما يدور في المستشفى وغرفة العمليات، وتبددت مخاوفهم تجاههما». وأوضحت أن الفيلم «صوّر الحقنة، على سبيل المثال، على هيئة فراشة صغيرة، وطبيب التخدير بصورة طبيب النوم، وبالتالي شاهد الأطفال أنه عندما تقترب الفراشة إلى الطفل فإنه يدخل في نوم عميق ويشاهد أحلاما جميلة». وتابعت غزا «حاولنا صناعة عمل بلغة وأسلوب يفهمهما الأطفال، وأنا أرى أننا نجحنا في ذلك». وختمت الطبيبة التركية حديثها، بأنها ستسعى خلال الفترة المقبلة الى نشر الفكرة في مستشفيات تركيا كافة. (الأناضول)