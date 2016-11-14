﻿طائرات قديمة تحلق فوق أهرامات الجيزة في رحلة عبر أفريقيا

الجيزة ـ رويترز: حلقت طائرات عتيقة بمقعدين فوق أهرامات الجيزة وهبطت واحدة على مقربة منها في محطتها الثانية برحلتها التي تستغرق شهرا عبر أفريقيا.

والطائرة العتيقة ذات المقعدين واحدة من 12 طائرة من هذا الطراز تقطع الرحلة التي بدأت في جزيرة كريت اليونانية يوم السبت (12 تشرين الثاني/نوفمبر).

وهذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة بالهبوط في الموقع الأثري. لكن المكان لم يتسع لاستضافة جميع الطائرات المشاركة.

وتسعى الطائرات المشاركة في الرحلة لمحاكاة خط الطيران الذي كانت تسير فيه شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية وهي شركة طيران بريطانية كانت تخدم خطوط الإمبراطورية البريطانية الواصلة إلى مستعمراتها في أفريقيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وقال سيدريك كوليت قائد الطائرة التي هبطت بالقرب من أهرامات الجيزة «سباق الطائرات العتيقة فرصة رائعة لمحاكاة ما قام به طيارون عظماء في الماضي. وهو فرصة لنا الآن لاستكشاف هذه القارة المدهشة وهذا البلد المدهش بالطبع خاصة هذا المكان حيث أهرامات الجيزة. إنه أمر رائع.»

ومن المتوقع أن يغطي السباق -المُقام لأغراض خيرية- مسافة 12800 كيلومتر وأقدم طائرة مشاركة فيه يرجع تاريخ صناعتها إلى عام 1928 وينتهي مسار السباق في كيب تاون في جنوب أفريقيا. وسيكافح الطيارون الأجواء المختلفة في مقصورات مفتوحة وسيصلون بقدرات الطيران المحدودة لهذه الطائرات للحد الأقصى في المسافات الطويلة. وسينامون في الصحاري المفتوحة تحت أجنحة الطائرات في خيام وعلى متن قوارب في النيل.

وقال كوليت «الخطوة التالية في مصر ستكون زيارة الأقصر وسنزور أسوان أيضا وسنحلق فوق النيل وسنزور أبو سمبل. سنذهب أيضا للبحر الأحمر ثم سنواصل الطيران إلى السودان». ويرافق المجموعة للدعم سبع طائرات حديثة وثلاث طائرات هليكوبتر.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة 35 يوما تشمل 37 محطة وتمثل الفرق المشاركة 18 دولة منها كندا وآيرلندا ونيوزيلندا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا.