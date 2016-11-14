القبض في السودان على أحد قادة تنظيم “الدول الإسلامية” تلاحقه إيطاليا

روما- أ ف ب- تم القبض في السودان على أحد قادة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان قد أدين في إيطاليا بتهمة القيام بأنشطة إرهابية، بحسب ما اعلن الاثنين السيناتور الايطالي جياكومو ستوتشي.

وقال ستوتشي الذي يرأس لجنة برلمانية تشرف على المخابرات الإيطالية، ان عناصر المخابرات لعبوا دورا رئيسيا في العثور على هذا الجهادي التونسي المعروف باسم ابو نسيم واسمه الحقيقي معز فيزاني الذي كان يقود مؤخرا عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” بالقرب من ميناء صبراتة (شمال غرب ليبيا).

ورحب ستوتشي بكون هذا الرجل الذي يمثل “تهديداً محدداً لأمن جميع المواطنين الغربيين، لم يعد طليقا”.

وأمضى ابو نسيم مرحلة طويلة من شبابه في إيطاليا التي وصلها عام 1989، وقاتل في أفغانستان وسوريا قبل انتقاله إلى ليبيا عام 2014، وفقا لأجهزة الاستخبارات.

ويشتبه في سعي ابو نسيم إلى دفع مهاجرين عرب اخرين نحو التطرف، وهو قد اختفى عن الانظار عام 1997 قبل ظهوره مجددا في باكستان وكان هدفه الانضمام إلى قوات أسامة بن لادن في أفغانستان.

واعتقل ابو نسيم على يد الجيش الأميركي عام 2001، وسجن في معتقل باغرام. ثم تم نقله إلى إيطاليا عام 2009.

وبعد تبرئته عام 2012 من تهم تجنيد ارهابيين، تم ترحيله إلى تونس عام 2012. وبعد ذلك بعام، صدرت ادانة في حقه غيابيا. لكنه في ذلك الوقت كان يقاتل في سوريا، بحسب المحققين.

وأصدرت تونس مذكرة اعتقال بحقه تتعلق بالاعتداء على متحف باردو في تونس في اذار/مارس 2015، الذي ادى الى مقتل 21 سائحا وشرطيا واحدا.