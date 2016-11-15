أول مسلم في الكونغرس يترشح لقيادة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي

واشنطن- الاناضول- أعلن أول مسلم عضو في الكونغرس الأمريكي، الليلة الماضية، عن ترشيح نفسه لقيادة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، كاشفاً عن تأييد 40 مسؤولاً له.

وقال عضو الحزب الديمقراطي المسلم، عن ولاية مينيسوتا، كيث اليسون، الأثنين “يفوز الديمقراطيون عندما يمنحهم الناس العاديون طاقتهم، وعندما يحاربون (اعضاء الحزب) في سبيل قضايا تهمهم (الناخبين)”.

وتابع في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أنه ليس كافٍ على الديمقراطيين أن يطلبوا من الناخبين دعمهم كل سنتين، فعلينا أن نكون معهم عندما يفقدون أي من رواتبهم، وعندما ترتفع اجور دراستهم، وفي كل مرة يكونون فيها ضحية جريمة كراهية، وعندما يعلم الناخبون ما يمثله الديمقراطيين، عندها نستطيع تحسين ظروف حياة كل الأمريكيين”.

وشدد على أنه من الواجب على الحزب “أن يمنح الناخبين قضية ليشاركوا في انتخابات عام 2018″، في إشارة إلى الإنتخابات النصفية للكونغرس والتي سيتم فيها ترشيح كامل اعضاء مجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى 33 عضواً في مجلس الشيوخ.

وبرغم أن إليسون معروف منذ البداية بكونه أحد مسلمين اثنين في الكونغرس إلى جانب زميله الديمقراطي وممثل ولاية انديانا “آندري جاكسون”، بالإضافة لكونه أول امريكي مسلم يشغل مقعداً في مجلس النواب الأمريكي، حيث تم انتخابه لأول مرة لهذا المنصب عام 2006، إلا أن اسمه برز بشكل أكبر عقب هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

وشملت قاعدة تأييد الديمقراطيين لآليسون، اسماء لامعة في الحزب منها رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الذي يوشك على التقاعد، هاري ريد، والسيناتور تشارلس شويمر الذي يتوقع أن يشغل موقع ريد بعد مغادرته بالإضافة إلى آخرين غيرهما.

ومن المتوقع أن يقوم اعضاء الحزب الديمقراطي بالتصويت على الرئيس القادم للجنة الوطنية الديمقراطية في وقت مبكر من العام القادم.

وكانت الرئيسة السابقة للجنة ديبورا ويزرمان شولتز، قد اضطرت للاستقالة من منصبها عقب تسريب ويكيليكس لمجموعة من الرسائل الإلكترونية التي اظهرت تحيزها للمرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون، وقتها، ضد منافسها على ترشيح الحزب بيرني ساندرز ذي الاجندة الاشتراكية.

وإلى جانب أليسون، كانت قيادات اخرى للحزب قد اعلنت عن نيتها الترشيح للمنصب نفسه، منهم حاكم ولاية ميريلاند السابق مارتن اومالي ورئيس لجنة ولاية كارولينا الجنوبية للحزب الديمقراطي جيمي هاريسون.