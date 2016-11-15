إلقاء قنبلة يدوية على مقر مكتب حزب العدالة والتنمية شرقي تركيا

وان- الأناضول- ألقيت قنبلة يدوية على مقر مكتب حزب العدالة والتنمية في منطقة “مرادية” في ولاية “وان” شرقي تركيا، فجر الثلاثاء.

وقال رئيس المكتب إبراهيم وانلي، في تصريحات للصحفيين صباح الثلاثاء، إن الهجوم وقع حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأشار وانلي أن عدم وجود أحد في المقر في تلك الساعة حال دون وقوع كارثة، مضيفا أن العاملين في مخبز يقع في نفس المبنى سمعوا صوت الانفجار إلا أنهم لم يروا المهاجمين.

وأضاف وانلي أن كاميرات المراقبة في المقر، أظهرت إلقاء قنبلة يدوية على الجزء الذي يستخدمه العاملون في المقر كمطبخ.

وأكد وانلي أن المهاجمين “لا يمثلون الشعب الكردي بأي حال من الأحوال”، مضيفا أنه لا يمكن إسكات حزب سياسي عبر تلك الهجمات.