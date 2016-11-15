مروحيات تابعة للجيش تبدأ بإجلاء السياح من منطقة ساحلية بعد زلزال نيوزلندا

كرايست تشرش- أ ف ب- بدأت مروحيات تابعة للجيش الثلاثاء في إجلاء أكثر من ألف سائح عالقين بعد زلزال قوي دمر منطقة ساحلية في نيوزيلندا.

وقامت اربع مروحيات تابعة للجيش بنقل طلائع السياح البالغ عددهم 1200 والعالقين في منتجع كايكورا في ساوث آيلاند.

وستصل إلى المنطقة سفينة تابعة للجيش قادرة على اجلاء مئات الاشخاص، الاربعاء على الارجح.

وتضررت كايكورا خصوصا بالزلزال الذي بلغت شدته 7,8 درجات وأدى إلى مقتل شخصين في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة ان احتياطي المياه بدأ ينخفض بينما ما زال مئات الاشخاص لاجئين في مراكز ايواء موقتة.

ويعيش حوالى الفي شخص في كايكورا إلى جانب 1200 كانوا في المنتجع عند وقوع الزلزال، حسب رئيس الوزراء جون كي. ومعظم هؤلاء من الاجانب الراغبين في القيام برحلات ترفيه لمشاهدة الحيتان.

ويبدو ان قيمة الاضرار تبلغ مليارات الدولارات، لكن السلطات الحكومية تركز حاليا على توزيع المواد الغذائية والتجهيزات للمدينة المعزولة.

وقال كي لشبكة التلفزيون “تي في ان زد” إن العمل جار على توفير “المياه والغذاء والمراحيض المتنقلة وتأمين الطرق واجلاء السياح ثم في نهاية المطاف المهمة الشاقة المتمثلة بالتنظيف”.

وتستعد طائرات شحن من طراز “سي-103 هيركوليس″ لنقل مواد غذائية. وقالت الصحف المحلية ان نحو خمسين مروحية مدنية خصصت لجهود الاجلاء.

وأدت انهيارات أرضية إلى سقوط مئات الاطنان من الانقاض على محور طرق مهم بينما اقتلعت خطوط السكك الحديد من اماكنها.

وما زالت الاحوال الجوية السيئة من امطار غزيرة ورياح عاتية تعرقل جهود الاغاثة، لكن خارج كايكورا تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا.

وهذا الزلزال واحد من اقوى الزلازال التي ضربت نيوزيلندا. وقد احيت ذكريات مؤلمة لسكان كرايست تشيرتش التي دمرها قبل خمس سنوات زلزال بقوة 6,3 درجات واسفر عن مقتل 185 شخصا.

وقع الزلزال الذي شعر به السكان على مسافات بعيدة، عند الساعة 00,02 بالتوقيت المحلي (11,02 ت غ)، بعمق 23 كلم وعلى بعد نحو 90 كلم شمالي مدينة كرايست تشيرتش على ساوث ايلاند، بحسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا.

وتلته سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة.