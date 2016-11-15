مسؤول أمني عراقي: هناك مؤامرة على الفلوجة وضباطها ليسوا على قدر المسؤولية

الأنبار- الأناضول- أكد مسؤول أمني عراقي، الثلاثاء، أن هناك “مؤامرة” على مدينة الفلوجة، لافتاً إلى أن “ضباط شرطة المدينة ليسوا على قدر المسؤولية”.

وقال راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار للأناضول، إن “ما حصل في الفلوجة من تفجيرات إرهابية هو ردة فعل على العمليات العسكرية التي تجري لتحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف بركات، أن “هناك الكثير من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة غير متفجرة في أماكن لم تفتشها القوات الأمنية حتى الآن في داخل الفلوجة وخاصة القاطع الجنوبي من المدينة”.

وطالب بركات، الجهات الأمنية بإعادة تدقيق أسماء العوائل التي دخلت الى الفلوجة، لأن معلوماتنا تؤكد أن هناك مؤيدون لداعش دخلوا مع الداخلين”. مشيراً في نفس الوقت، أن “هناك مؤامرة على مدينة الفلوجة”.

وبين بركات، أن “ضباط شرطة الفلوجة ليسوا على قدر المسؤولية وهم نفسهم الضباط الذين سقطت الأنبار ومدينة الفلوجة في زمانهم ثم عادوا اليها اليوم”.

ووقع تفجيران بواسطة انتحاريين كانا يقودان مفخختين انفجرتا بنقطتين للقوات الأمنية وسط الفلوجة، وتسببتا بمقتل تسعة أشخاص بينهم عسكريين وإصابة 26 آخرين.