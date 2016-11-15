روسيا: اعتقال خمسة مسلحين على صلة بتنظيم الدولة كانوا يخططون لأعمال إرهابية

موسكو- القاهرة- د ب أ- أعلن الأمن الفيدرالي الروسي الثلاثاء إلقاء القبض على خمسة عناصر على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن الدائرة الإعلامية التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي، فإن المعتقلين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في أنجوشيا والعاصمة الروسية موسكو.

وأشار الأمن الفيدرالي إلى أنه تمت مصادرة قنابل يدوية الصنع تعادل الواحدة منها 10 كجم ديناميت، إضافة إلى أسلحة وذخيرة مختلفة كانت بحوزة العناصر.