مداهمات للشرطة في شتى أنحاء ألمانيا والحكومة تحظر جماعة إسلامية

برلين- رويترز- قالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة داهمت عند فجر الثلاثاء مساجد وشققا سكنية ومكاتب في عشر ولايات ألمانية كما حظرت الحكومة جماعة اتهمتها بمحاولة تجنيد مقاتلين لحساب تنظيم الدولة الإسلامية.

ووصفت متحدثة باسم الوزارة منظمة “الدين الحق” بأنها شبكة تجنيد لحساب تنظيم الدولة الإسلامية على الرغم من قولها إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هي نفسها كانت تخطط لشن هجمات.

وأضافت أن وزير الداخلية توماس دي مايتسيره يعتقد أن هذه الجماعة خرقت الدستور الألماني وحضت على الكراهية.

ومن المقرر أن يدلي الوزير ببيان بشأن الاعتقالات والحظر في وقت لاحق الثلاثاء.

ولم تصدر الجماعة أي بيان بشكل فوري.