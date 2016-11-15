الكنيست يشرع في سن قانون يقيّد دخول دعاة مقاطعة إسرائيل

القدس المحتلة- الأناضول- صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يفرض قيودا على دخول الداعين والمؤيدين إلى مقاطعة إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه صباح الثلاثاء، إن 42 نائبا أيدوا مشروع القانون، وعارضه 15 فيما امتنع سبعة عن التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

ويتعين المصادقة على مشروع القانون، بقراءتين إضافيتين، قبل أن يصبح قانون فاعلا.

وقال الكنيست: “ينص مشروع القانون على عدم منح أي شخص تأشيرة أو تصريح إقامة، إذا ما كان يتبع لمنظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل او تؤيد مقاطعة إسرائيل”.

وأضاف إن مشروع القانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي، صلاحية منع إصدار تأشيرات أو تصريح إقامة لأي شخص على صلة بهذه النشاطات.

وتابع: “في السنوات الأخيرة تصاعدت الدعوات لمقاطعة دولة إسرائيل، ويبدو أن هذه جبهة حرب جديدة ضد إسرائيل”.

وأدان النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة جمال زحالقة مشروع القانون.

وقال في جلسة التصويت: “الناس الذين تتحدثون عنهم لا يأتون بالطائرات والدبابات، وانما يدعون للمقاطعة من أجل حماية أرواح اليهود والعرب”.

وفي حال إقرار القانون، لن يتمكن الناشطون في مجال مقاطعة إسرائيل، من الدخول لأراضي السلطة الفلسطينية، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية لتلك المناطق.