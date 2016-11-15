وزير الداخلية الألماني: 140 شابا سافروا من ألمانيا إلى مناطق تنظيم الدولة بعد حملات توزيع القرآن

برلين- د ب أ- ذكر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير أن هناك نحو 140 شابا إسلاميا سافروا من ألمانيا إلى مناطق النزاع التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حتى الآن بعد اجترارهم للتطرف من خلال حملات توزيع القرآن التي تم حظرها حاليا في ألمانيا.

وقال دي ميزير الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: “يتعين علينا منع ذلك”.

وأضاف أنه تم اجترار هؤلاء الشباب نحو التطرف في إطار توزيع القرآن في الشوارع والميادين الذي كان يبدو غير ضار.

ولكن وزير الداخلية الاتحادي لم يوضح عدد الإسلاميين الذين عادوا إلى ألمانيا بعدما كانوا سافروا إلى سوريا أو العراق، أو عدد الأشخاص الذين لقوا منهم حتفهم هناك.