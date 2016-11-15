سلوى خطاب تكشف سر عدم إنجابها
Nov 15, 2016
القاهرة ـ اعترفت الفنانة سلوى خطاب للمرة الأولى بسبب عدم انجابها، وذلك خلال استضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، وقالت: “فكرة إني أجيب طفل عشان بس أفرح بيه دي أنانية، وكنت حاسة إنه لو أنا خلفت طفل لازم أتفرغ له هو مالوش دعوة إن أمه فنانة، وأنا مشكلتي إني بفصل عن العالم لما باجي أمثل وببعد عن كل اللي حوليا عشان أركز في الشغل”.
وأضافت: “أن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده بمنتهى الصراحة لا يشجع على الإنجاب فهو صعب وأنا تعبت لما واجهته فخوفت على ابني منه”.
يذكر أن سلوى خطاب، متزوجة من المخرج أسامة فوزي، والذي بدأت علاقته بها في عام 1996 بعد إخراجه لفيلمها “عفاريت الأسفلت”.
اسمحيلي هذا ليس مبرر لعدم الانجاب
غريزة الامومة في المراة شيء طبيعي لما تتزوج المراة دائما بكون عندها حلم انها تنجب اولاد وتهتم بيهم يعني دا شيء غريزي فالمراة.
لما البنت بتكون طفلة بتلقيها بتلعب بالدمى وتعمل حالها انها ام والدمية بنتها وتهتم بيها لان الله سبحانه جعل في المراة هذه الغريزة مند الصغر
لما تلاقي المراة عندها مشكلة في الانجاب بتروح تفرغ غريزتها فابناء اخواتها او اخوانها او تتبنى طفل.
واشد كرها لما تتاخر المراة فالانجاب وبيسئلوها الناس انت مستنيا ايه عشان تنجبي.تنزل تلك الكلمات كالسيف على قلب المراة.
سبحان الله لو لم تكن تلك الغريزة في المراة يمكن ينقرض الجنس البشري
يارب ازرق كل متزوجين الذرية الصالحة