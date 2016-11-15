أوباما يصل إلى اثينا المحطة الاولى من آخر زيارة رسمية إلى أوروبا

اثينا- أ ف ب- وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح الثلاثاء إلى أثينا في زيارة تستمر يومين قبل أن يتوجه إلى برلين في آخر رحلة رسمية الى اوروبا بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وسيلتقي أوباما رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس. ويعد ذلك سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا. والاربعاء سيزور الاكروبول ثم سيلقي خطابا حول تحديات العولمة، قبل ان يتوجه إلى برلين.

ولقي أوباما الذي كان مبتسما، استقبالا حافلا من قبل وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي يتزعم ايضا حزب “اليونانيين المستقلين” (انيل) الذي يشارك في التحالف الحكومي.

وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى اليونان منذ 17 عاما. وكان بيل كلينتون زار اثينا في 1999.