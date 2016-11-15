وجدي العربي يهاجم الوسط الفني عقب وفاة محمود عبدالعزيز: مجتمع فساد في فساد واستهزأوا بي عندما هداني الله

القاهرة ـ في إطار تعليقه على وفاة الفنان المصري، محمود عبد العزيز، شنَّ الفنان وجدي العربي هجوما شديدا على الوسط الفني، متهما إياه بأنه مجتمع فساد في فساد، مشيرا الى أنهم في الوسط الفني استهزأوا به عندما أراد الله له الهداية، وقالوا:ط دا كان كويس جدا ماذا جرى له؟”.

وقال العربي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قالوا.. مات محمود عبدالعزيز.. قلت .. ومات قبله ممدوح عبدالعليم.. ومات يوسف وهبى وأنا سأموت.. وكل الفنانين الذين ماتوا.. أصبحوا مجرد ذكرى نراهم على شاشات التليفزيون… بل ومات الجبابرة .. فرعون وعبدالناصر والقذافي.. والخائن السيسي نفسه سيموت..بل وسيموت كل الأباطرة.. فكل من عليها فان.. وليس هناك أحد مخلد… وقد عاش الفنانون حياتهم- وأنا واحد منهم- بالطول والعرض وبلا أى اهتمام بالآخر.. وفى المقابل هناك أناس لا نعرفهم لا هم لهم الا البحث عن الحرية.. ولقمة العيش التى يفتقدها المواطن الشريف الذى يبحث عن العيش الحلال.. فى الوقت الذى كنا فيه نلهث وراء العمل الفلاني.. والدور العلاني .. وبالمرّه .. لا ننسى في وسط السكة تسبيلة عين للفنانة هذه أو تلك.. ربما نحظى ب(شرف) حبها أو حتى مصاحبتها..!”.

وأضاف العربي أن “الكل سيذهب وسيترك كل شيء خلفه في الدنيا ولن يصطحب معه الا عمله وكل كلمة قالها.. مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد”.

وخاطب الفنان وجدي العربي الفنانين قائلا: “أيها الفنانون.. الأحياء والميتون.. عشتم حياتكم وتعيشونها.. وهناك شباب فى مقتبل العمر ضحوا بحياتهم كى تهنأوا أنتم بحريتكم.. وهناك مثلهم فى السجون.. وهناك آخرون فروا بدينهم من بطش الطغاة الخائنين.. ضاع مستقبلهم وكان كل غرضهم أن ينالوا قسطا بسيطا من الحرية.. مع قليل من المال يساعدهم على مواجهة الحياة.. ليسوا مثلكم تنعمون بالملايين .. وللأسف.. ماذا تقدمون؟؟!.. تحية الى الشهداء وأبطال السجون.. للحرائر والثوار الحقيقيين”.