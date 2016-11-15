اقتحمَ المنزل واغتصب امرأتين واختبأ في سقف المنزل

لندن ـ أرغم رجال الشرطة في تايلند، مُغتصباً على النزول بعد أن اختبأ في سقف منزل اقتحمه واغتصب امرأتين فيتناميتين، راحتا تستغيثان طلباً للنجدة.

ووفقاً للشرطة فقد طرق المشتبه به سيكسان بارينياسيري (21 عاماً) الباب ودفع إحدى السيدتين إلى الداخل حوالي الساعة 3:00 فجراً. قبل أن يقفل الباب من الداخل ويقوم باغتصاب السيدة الأخرى، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد أن استغاثت السيدتان طلباً للنجدة، حوال سيكسان الهرب، لكنه لم يتمكن من فتح الباب الذي أقفله بنفسه، ولم يجد طريقة لتجنب الاعتقال سوى الاختباء في سقف المنزل، وعندما وصلت الشرطة رفض النزول، واستمر بالتنقل من مكان لآخر داخل السقف الاصطناعي، إلى أن استسلم.