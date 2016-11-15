مستثمر أردني رافعاً “الجزر” على الهواء لشخصية نافذة: انت أرنب ولست اسد ـ فيديو

عمان ـ في تصرفٍ غريب، أثار مسثتمرٌ أردنيّ، جدلاً، بعد أن قام بتحدي شخصية نافذة، ورفع “ضمة” من الجزر، في إشارة إلى انه أرنب كون الارانب هي التي تأكل الجزر.

ففي حلقة من برنامج “واجة الكاميرا” الذي يُبث على قناة “سفن ستار”، عبّر المستثمر الاردني قاسم ارشيد، عن احتجاجه على تلقيه تهديدا من احدى الشخصيات النافذة، برفع الجزر، وقال “انك لست اسد وقد احضرت الجزر لانك ارنب”.

واستعرض ارشيد تعطيل استثمارات له في البحر الميت والجيزة والزرقاء كانت ستوفر 40 الف فرصة عمل.