سانشيز سعيد باللعب في مركز المهاجم الصريح

لندن ـ أعرب التشيلي اليكسيس سانشيز، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن سعادته باللعب في مركز المهاجم الصريح مؤخرًا، وأكد أنه يلعب في أي مركز يطلبه منه المدير الفني أرسين فينجر.

وقال سانشيز، خلال تصريحاته لموقع أرسنال الرسمي “أحب اللعب كمهاجم صريح، لأن ذلك يمنحني الحصول على المشاركة في اللعب بشكل أكبر”.

وأضاف “المدير الفني هو الشخص الوحيد الذي يقرر، هو الشخص الذي يغير الأمور من حولنا، ويحدد أين نلعب، وطلب مني اللعب هناك وقلت له جيد”.

وختم سانشيز حديثه بقوله “شاهدت العديد من المقاطع على الإنترنت، من أجل رؤية كيف احتاج لتعديل تحركاتي، وبدأت التأقلم منذ ذلك الوقت”.

وسجل سانشيز 8 أهداف، خلال 15 مباراة شارك بها حتى الآن هذا الموسم.