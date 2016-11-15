أردوغان يدعو شتاينماير لإجراء محادثات معه في أنقرة

أنقرة- د ب أ- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإجراء محادثات مقتضبة معه، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في أنقرة.

والتقى شتاينماير نظيره التركي في إطار زيارته لتركيا بعد انقطاع دام فترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها شتاينماير لتركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف تموز/ يوليو الماضي. وكانت آخر زيارة له لأنقرة في أيلول/ سبتمبر عام .2015

واتهمت الحكومة التركية نظيرتها الألمانية عقب محاولة الانقلاب بعدم إبداء التضامن معها على نحو كاف. ومنذ ذلك الحين تغيرت الكثير من الأوضاع في تركيا، حيث تم تسريح أكثر من 100 ألف موظف عام، كما تم القبض على صحفيين ناقدين للحكومة وساسة معارضين بتهمة دعم الإرهاب.