الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

لندن ـ تسود حالة من الاضطراب، جدران نادي برشلونة الإسباني، للضبابية التي تحوم حول مستقبل نجم فريق كرة القدم الأول وهدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يمر بأفضل أوقاته خارج المستطيل الأخضر.

وأشعلت الصحافة المحلية الأمر، بعد تأكيد صحيفة “ماركا” الرياضية أمس الإثنين، أن ميسي لا يرغب في الإقدام على تجديد عقده الحالي الذي يربطه ببرشلونة حتى صيف 2018.

وذكرت الصحيفة، أن “البرغوث” أبلغ إدارة النادي بأنه لا يرغب في تجديد عقده في الوقت الحالي، وذلك على الأرجح بسبب المشكلات التي يواجهها في إسبانيا والمتمثلة في وضعه الضريبي.

وأضافت أن ميسي يفضل إنهاء عقده الحالي مع برشلونة وبعدها سيفكر في الأمر، رغم أن النادي يثق في أنه سيعدل عن قراره، كما سبق وفعل بالعودة للعب الدولي مع منتخب بلاده بعد إعلانه الاعتزال عقب خسارة بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

وتابعت أن هداف الليجا التاريخي ناقش هذا الأمر مع والده وشخص آخر مقرب، أثناء قضاء عطلة الصيف في يوليو/تموز الماضي، واتفقوا على إبلاغ النادي بهذا القرار، الذي يعود في الأساس للمشكلات الضريبية مع السلطات واتهام اللاعب بالتهرب المالي بل والحكم عليه بالحبس.

وردت الصحافة الكتالونية بشكل حاسم على تلك التقارير، حيث أكدت اليوم صحيفة “موندو ديبورتيفو” في صفحتها الأولى أن نادي برشلونة لا يشعر بالقلق بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني، وكتبت عنوانا ضخما به كلمة واحدة “مطمئنون”.

وكشفت أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، ينتظر أن يعقد جلسة مع والد ميسي، خورخي، يوم 12 ديسمبر/كانون أول المقبل للتفاوض بشأن تمديد عقد المهاجم وإنهاء الشائعات بهذا الشكل.

بدورها حثت صحيفة “سبورت” في صفحتها الرئيسية الصادرة اليوم الثلاثاء، ميسي المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، كي يعود إلى إسبانيا سعيدا والفوز على كولومبيا.

وكتبت الصحيفة، في عنوانها الرئيسي “هيا يا ميسي” ومعها صورة للبرغوث بقميص التانجو.

في حين اهتمت الصحف المدريدية الصادرة اليوم، بلقاء منتخب إسبانيا المرتقب مساء اليوم على ملعب ويمبلي أمام إنجلترا وديا.

واكتفت “ماركا” بالتنويه إلى أن نادي برشلونة يقر بأنه يعمل على إقناع نجم نجومه بالبقاء داخل جدران النادي الكتالوني.